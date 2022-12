‘La Liendra’ cuenta con más de 6 millones de seguidores en Instagram, y es por ello que su vida personal llama la atención de algunos internautas, quienes están pendientes de cada movimiento del creador de contenido.

Y es que las extravagancias del nacido en La Tebaida, Quindío, así como la intimidad con su novia, la también ‘influencer’ Dani Duke, son temas de interés para los usuarios que lo siguen en las diferentes plataformas digitales.

‘La Liendra’ confirma si terminó con Dani Duke

A través de la dinámica de Instagram de la ‘caja de las preguntas’, Mauricio Gómez respondió si terminó con Dani Duke, con quien lleva más de un año de relación.

‘La Liendra’ explicó que nunca han terminado, y explicó que considera nocivo terminar y volver durante el noviazgo.

“Hemos tenido discusiones, pero terminar no. Si nosotros llegáramos a terminar y volver, creo que no sería bueno. Yo he aprendido algo de mis relaciones anteriores y es que si una relación que apenas está empezando y fluyendo, empiezan con eso terminar y volver, allí no hay nada”, dijo.

Sin embargo, durante la confesión, el ‘influencer’ sí confirmó que ha tenido discusiones con su actual pareja, a tal punto que ella lo llegó bloquear en redes sociales.

Según Duke, ‘La liendra’ se ganó el bloqueo por ser “coqueto” con algunas mujeres.

“Estaba un poco bravita, porque usted [‘La liendra] es muy coqueto. Vean ustedes mujeres, jamás tengan un novio géminis, es bien coqueto”, concluyó.

