Después de lo que fue su viaje a Catar, donde asistió a algunos partidos de la Copa del Mundo y mostró parte de la cultura catarí, el ‘influenciador’ regresó a Colombia y compartió algunas de sus experiencias en el país del Medio Oriente.

(Vea también: Como árabe, ‘La Liendra’ lució extravagante pinta para partido de Portugal en Qatar 2022)

A lo largo de su estadía, Mauricio Gómez, nombre real de ‘La Liendra’ y quien protagonizó un hecho controversial al buscar burkas que taparan la cara de las mujeres, compartió con un amigo español y visitó algunos de los lugares turísticos de dicho país.

Por tal motivo, algunos de sus seguidores le preguntaron sobre cuánto dinero gastó en su travesía, ya que en ningún momento lo había revelado.

Mediante de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, el creador de contenido le contestó a una persona que le preguntó cuánto dinero puede costar ir a una cita mundialista.

Según relató el quindiano, su viaje duró un total de 15 días, permaneció en la ciudad de Doha y asistió a cinco partidos.

“Me fui y me vine en primera clase, estuve en 3 partidos de Portugal y en 2 de Messi [Argentina], o sea un total de 5, y en todo lo que les conté se me fue un total de 20.000 dólares, eso fue lo que se me fue en el Mundial”, afirmó.