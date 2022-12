Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, alcanzó su gran sueño, la Copa del Mundo, el anhelo con el que completó un palmarés imborrable e histórico. Sin embargo, la alegría de unos es la tristeza de otros, fiel ejemplo de ello es lo que le pasó a ‘La Liendra’ este domingo.

Mientras el astro argentino recibía el premio como mejor jugador del Mundial y celebraba los récords que alcanzó con su doblete en la final, el creador de contenido se lamentaba porque acababa de perder una apuesta que había hecho con sus amigos.

A través de su cuenta de Instagram, ‘La Liendra’ les contó a sus seguidores que por su admiración por Cristiano Ronaldo decidió hacer varias apuestas a favor del conjunto francés que comanda Kylian Mbappé. Para su mala suerte, los penales le sonrieron a la ‘albiceleste’ y él también terminó perdiendo.

“Yo sí soy real, no soy hipócrita. Yo no soy de los que ve fútbol por moda, a mí sí me gusta de verdad. Yo sí tengo los huevos de decir que voy por Francia y por Mbappé, porque Argentina siempre le ha puesto la pata a Colombia”, indicó el influenciador.