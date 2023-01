Muchos consideran que Carlos Mauricio Osorio Gómez, más conocido como ‘La liendra’, no da buenos ejemplos a los jóvenes y hasta lo señalan de llevar a que muchos niños quieran hacer lo que él hace y publica en sus redes sociales. Pero en esta oportunidad, el propio quindiano advirtió que no quería que un joven se mandara tatuar su firma y no le hizo caso.

(Vea también: Cossio, ‘La liendra’ y más ‘influencers’, en gran lío por promocionar posibles pirámides)

El hecho ocurrió en la ciudad de Bogotá, en una visita que hizo el ‘influenciador’ para ver, junto a cientos de seguidores, el partido que enfrentaba a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en Arabia Saudita. Él mismo se encargó de hacer la logística del evento y corrió con todos los gastos, sin pensar que al final de la jornada iba a recibir un particular homenaje.

Un joven se hizo autografiar el cuerpo por ‘La Liendra’ y se mandó tatuar la firma

En medio de la larga sesión de fotos que ‘La Liendra’ tuvo con todos los asistentes, hubo uno de ellos que le pidió que le firmara un costado de su pecho, a la altura de las costillas. Y el objetivo era que esa firma en tinta de marcador, terminara convirtiéndose en un tatuaje.

Eso lo grabó el quindiano y explicó que no estaba de acuerdo, pero accedió a cumplir el deseo:

“Estamos grabando al parcero, que me dijo que escribiera acá (en su cuerpo) mi firma, que se la va a tatuar. Yo, la verdad, no siento ni quiero que lo haga. Pero, si el ‘pana’ lo desea hacer, que lo haga, ¿sí o no?”.

Aunque se veía que el joven ya se había mandado a hacer otros tatuajes en su torso, no parecía normal que quisiera quedar con el autógrafo del ‘influenciador’ en su piel. Y, hasta con incredulidad, el famoso personaje de redes sociales puso su nombre y hasta la oreja, que caracteriza su logo.

El tiempo pasó, ya estaba terminando el encuentro de ‘La Liendra’ con sus seguidores bogotanos y el excéntrico fanático volvió a parecer, esta vez para mostrar que en menos de una hora consiguió un lugar para tatuarse y cumplió su palabra. De nuevo, incrédulo de lo que estaba viendo, el quindiano dijo frente a la cámara: “Hace una hora firmé al ‘pana’, me dijo que si se lo podía tatuar. Yo le dije que no es mi intención, pero el ‘pana’ tiene mucha palabra…”.

(Lea también: ‘La Liendra’ muestra cómo tiene su mano por mordida de perros; herida lo haría perder plata)

Al ver el resultado del tatuaje, que incluso tenía la herida de la aguja sobre la piel, el homenajeado se mostró feliz, pero hizo una advertencia:

“¡Se la tatuó! Uy, perro, cómo quedó de linda… ¡Hey, no quiero incitar a que lo hagan! A cualquier persona que lo haga, no lo voy a incitar. El ‘pana’ tomó una decisión y se la tatuó”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Si hasta ese momento ya era una escena muy extraña, el abrazo de ‘La Liendra’ y su fiel seguidor se vio interrumpido por un habitante de calle que identificó al ‘influenciador’ y empezó a gritar de felicidad.