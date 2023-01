Como es bien sabido, el ‘influencer’ acostumbra hacer contenidos ‘criollos’ para la comunidad local de Medellín o del país. Al parecer, su fama se ha expandido hasta otras zonas del mundo en donde el joven aparentemente se siente más acogido y cómodo. Así lo dejó notar en un comentario que emitió a través de sus redes sociales.

Según él, en otros países recibe cariño y reconocimiento por su labor. Incluso, mencionó que le gusta que se acerquen y le pidan fotos.

“Cuando yo salgo del país a otros lugares el amor es diferente. O sea, de verdad, cuando yo estuve en México a mí la gente me amaba, me pedía muchas fotos, yo me sorprendía mucho. Cuando estuve en Punta Cana, demasiado. Hasta mi novia decía: ‘uy, mono, es increíble cómo te conocen acá’”, dijo el joven

En especial mencionó a Panamá, e indicó que allí se sentía como si estuviera en casa: “Y ahorita acá en Panamá, parce, me están parando mucho. Me siento como si estuviera en Colombia, me piden demasiadas fotos, me reconocen mucho”, acotó Mauricio.

También aprovechó el momento para comparar la fidelidad y el apoyo de sus seguidores locales y los extranjeros. Pero, con su comentario no dejó muy bien parada su imagen en el país que lo vio surgir en su carrera.

“Hay un dicho que dice: ‘nadie es profeta en su propio pueblo’. A mí me aman en mi pueblo, yo salgo y es una locura, pero yo siento que en otros países me valoran y me quieren más. Así que voy a ver si me voy a vivir a un país diferente por un tiempito”, confesó.

A propósito de estos comentarios, algunos internautas quedaron molestos por las palabras del creador de contenido: “Quisiera ver las tantas personas que lo aman, quién sabe por qué se quiere ir”, “De pronto cree que vamos a tener de repente sentido de pertenencia por alguien que ‘aporta’ tanto pero TANTO”, “Alabate pollo que mañana te guisan”.