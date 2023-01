El año 2023 inició con la historia de un supuesto problema que hubo en medio de una fiesta de Año Nuevo, en la que estaban Julieta Piñeres y Aída Victoria Merlano. Y aunque el encargado de dar la versión fue Diego Camacho, amigo de la ‘influenciadora’, ella misma lo ratificó con un video sarcástico y en modo de burla.

Según el mencionado personaje, en medio del concierto de Silvestre Dangond en un reconocido hotel de Cartagena, la presentadora tuvo una actitud “odiosísima” y no permitió que ellos, y otras personas, pasaran por el lado de su mesa hacia el baño. Mientras que la joven barranquillera expresó: “No era porque ella lo quisiera mirar mal, es porque ella es fan de Rosalía [risas]”.

Pues, en medio de una entrevista que Piñeres le dio al programa ‘Lo sé todo’ de Canal 1, emitida el jueves 26 de enero, se conoció la otra versión de los hechos. Aunque se debe decir que este otro lado de la historia no tiene mayores detalles y solo hubo ‘ninguneada’ para Aída Victoria y su acompañante:

“Me muero de la pena, pero jamás los vi, ni me enteré ni nada. Pero no. Aparte de que estábamos en la misma fiesta, de verdad, nunca nos cruzamos ni nada. Yo ni me enteré de eso [risas], pero me enteré por ellos. Pero jamás me enteré de que ella había estado en la fiesta, ni la crucé, ni la vi, ni nos cruzamos, ni nada”