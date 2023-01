Aunque hace unos días trató mal a un seguidor que le pidió reconocer que había terminado su relación con Aída Victoria Merlano —lo cual le sacó la rabia—, en las últimas horas ‘Westcol’ confirmó que el rumor era cierto, pues ya no están juntos.

El ‘streamer’ de 21 años confesó que desde hace un tiempo terminó su relación con la barranquillera. Esto luego de que los señalaran de haberse cuadrado por interés mutuo, para posicionarse en redes sociales y provocar polémicas.

“Yo hace rato no estoy con Aída, pero nosotros tenemos una bonita relación, no dijimos nada públicamente porque la gente es muy tonta y estúpida”, explicó ‘Westcol’ en una transmisión de Twitch.

Según detalló, no se habían referido a su ruptura para evitar ataques de sus seguidores en contra de ella, a quien desde el principio de la relación la señalaron de estar con el joven para beneficiarse de un ‘boom’ en redes sociales.

El joven detalló que tomaron la decisión de finalizar su relación porque ambos tenían una agenda muy apretada, a kilómetros de distancia, por lo que tenían poco tiempo para compartir.

“Fue una decisión que tomamos, no porque no pudiéramos más, sino porque empezamos a charlar en un momento donde los dos estábamos en un ‘peak’ entonces era muy complicado coincidir con tiempos”, contó ‘Westcol’.

El joven antioqueño agregó: “Responder estas cosas es difícil cuando hay tanta gente idiota en las redes, ni siquiera lo hago por mí, yo no quiero que la ataque gente que no entiende nada”.

Además, dijo que uno de los comentarios más recurrentes que le hacían luego de que se conociera el rumor de su ruptura con Aída Victoria era que ella había estado con él por interés, lo cual considera que no es cierto.

“A mí me da rabia eso porque Aída fue una muy buena mujer, me compró muchas cosas y me dio más de lo que yo le di a ella”, concluyó.