Aunque para algunos internautas Yeferson Cossio todavía es recordado por su relación con la ‘influencer’ Jenn Muriel, que duró más de 10 años, el antioqueño ya lleva un buen tiempo con su nueva pareja, Carolina Gómez.

Se trata de una joven paisa que hasta ahora está consiguiendo reconocimiento en las redes sociales, y de quien se habla cada vez más en el mundo del entretenimiento, por su físico y por su relación.

(Lea también: [Video] “No me responsabilizo”: Yéferson Cossio, por delicado tema que lo salpica)

Sin embargo, en las últimas horas se ha hecho viral un video en el que Yeferson Cossio y Carolina Gómez están siendo entrevistados por el ‘influenciador’ español ‘Danibet’.

Debido a que en las declaraciones del clip salió a la luz un supuesto contrato que existe entre la pareja, en el que hay unas condiciones que los obliga a respetar la relación.

Según la entrevista, el paisa contó que una de las cláusulas más importantes es que si ella le llega a ser infiel, él podría tomar posesión sobre sus redes sociales y acabarlas.

“Si me engaña le quito las redes, pues yo confío en ella, pero la chimb… Me puede dejar, podemos pelear y lo que sea, normal, pero si me engaña, chao redes”, expresó Cossio.