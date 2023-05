El ‘influencer’ colombiano alertó a sus ‘fans’ sobre falsas promesas de conocerlo a cambio de dinero.

Yéferson Cossio es uno de los creadores de contenido digital más populares y polémicos de Colombia. Con más de 7 millones de seguidores en Instagram y TikTok, el joven de 28 años se ha caracterizado por sus bromas pesadas, sus retos extremos y su labor social. Sin embargo, su fama también le ha traído problemas, como el que recientemente denunció en sus redes sociales.

Según Cossio, algunas personas están usando su nombre y su imagen para estafar a sus ‘fans’. Les piden dinero a cambio de supuestamente conocerlo o tener una cita con él. El ‘influencer’ advirtió a sus seguidores que no caigan en este tipo de engaños y que no le envíen dinero a nadie que se haga pasar por él.

“Quiero decirles que yo no estoy pidiendo plata a nadie para conocerme ni para salir conmigo ni nada de eso. Eso es mentira, eso es una estafa. Hay gente que se está aprovechando de mi nombre y de mi imagen para sacarles plata a ustedes”, dijo Cossio en un video publicado en su cuenta de Instagram.

“Cintia estaba cenando con alguien y este alguien resulta que unas amigas de ella, una persona que tenía una foto conmigo les dijo dizque: —Hey, si quieren conocer a Cossio paguen 5 millones—… entre ellas hicieron una vaca… para recolectar los 5 millones y conocerme… el man obviamente la estafó, eso es una estafa. Yo nunca haría eso, yo tengo fotos con miles de personas. A mí me piden una foto por ahí y yo la doy. No me responsabilizo si ustedes se van a poner a creerle a cada persona que tenga una foto conmigo que: —Ay Yef cobra esto para que lo conozcas— porque yo nunca he hecho eso y nunca lo haría”.

Este es el video: