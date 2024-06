Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Una de las relaciones más famosa en las redes sociales vuelve a ser noticia. Se trata del streamer Luis Villa, comúnmente conocido como ‘Westcol’ y la creadora de contenido, Aída Victoria Merlano.

El también creador de contenido, famoso y polémico por sus ‘streamings’ en diferentes plataformas digitales, estaba en medio de un ‘stream’ mientras su pareja le cuestionó unos videos en TikTok.

Los videos, al parecer, se trataban sobre otra joven de identidad desconocida, la cual estaba contando sobre un encuentro con ‘Westcol’ en la discoteca Dulcinea de Medellín.

(Vea también: “Suéltame”: Aída Victoria Merlano, harta de Yina Calderón por burlarse de su nuevo ‘look’)

Al fondo del video, realizado en la tarde de ese miércoles 26 de junio, se escuchó a Aída diciéndole a su pareja que decían en diferentes comentarios y videos que él le fue infiel con esa mujer, en un tono bastante incómodo.

“Es una vieja que yo conocí, que estábamos en Dulcinea y la vieja me escribió que me veía lindo, ella estuvo ahí, pero no pasó nada, o sea está en chats y se puede ver que me dice que yo soy muy respetuoso, que tengo muy bonita energía, pero hay otros mensajes que puede que te enojen”, le dijo ‘Westcol’ a Aída.

Pero ella continuó pidiéndole explicaciones y hasta veían en medio del ‘stream’ la conversación de él con la otra mujer implicada. Después de seguir viendo unos segundo los chats, Aída explotó con enojo en medio de la transmisión.

“Obviamente, le estás coqueteando a la vieja. Te hago una pregunta, si tú me encuentras una vaina así con un man, ¿tú que haces?, ¿terminas conmigo o sigues conmigo? Tengo la cabeza muy caliente, entonces no estoy pensando con claridad, estoy demasiado brava. Lo que más me molesta es el chat, porque mi novio está coqueteando con una vieja como si nada, estoy muy put…, ¿tú crees que yo soy pendeja?”, sostuvo Aída completamente despachada contra el ‘streamer’.

Al final de la acalorada discusión, que quedó grabada porque ‘Westcol’ estaba en vivo, él se defendió y dijo que no conocía a la otra mujer que estaba implicada.

🔥 BOMBA ÚLTIMA HORA 🔥 Aida Merlano pilla infidelidad de WestCol en pleno directo y le lía la mundial. Parece una madre regañándolo mientras WestCol traga saliva. pic.twitter.com/JAQnjsnkeY — Javi Oliveira (@javioliveira) June 27, 2024

“Yo no le estoy coqueteando a la vieja mi amor, nunca hubo una mala intención, te lo juro por mi vida. Yo no me quise ir con ella, nosotros no queríamos traerla ni estar con ella, la vieja es una persona ardida”, concluyó el ‘streamer’.

Lee También

Todo terminó con ‘Westcol’ diciendo que iba a acabar la transmisión para hablar con Aída, mientras ella continuó alegando.

“Yo estoy en una relación apostándole al amor, supuestamente porque hay que construir y no sé qué mondá”, finalizó la barranquillera y la transmisión se acabó.

También le puede interesar: En Desafío XX, Kratos, del equipo Omega, quedó por fuera de la fusión

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.