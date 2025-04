La creciente inseguridad en Bogotá continúa afectando a ciudadanos de todos los perfiles, y esta vez tocó a una figura pública. El creador de contenido Camilo Arévalo, conocido por sus videos humorísticos en redes sociales donde narra con gracia las vivencias de los treintañeros, fue víctima de un robo en el norte de la capital.

(Vea también: Robaron a recordado locutor en Bogotá: sujetos se llevaron camioneta y quedaron en video)

A través de sus historias en Instagram, el ‘influencer’ Camilo Arévalo relató que el hurto ocurrió en la noche del lunes 7 de abril, cuando su vehículo, que estaba estacionado en la calle 126 con carrera Séptima, fue violentado por delincuentes. Los ladrones rompieron una de las ventanas y se llevaron varias pertenencias de valor que se encontraban dentro del carro.

¿Cómo atracaron a Camilo Arévalo?

Según contó Arévalo, los criminales huyeron con un computador portátil, un celular y dinero en efectivo. En total, las pérdidas ascienden a más de 20 millones de pesos. Hasta el lugar llegaron unidades de la Policía, que tomaron el testimonio del afectado y comenzaron las investigaciones para dar con los responsables. Con una mezcla de frustración e ironía, Camilo compartió una imagen del vidrio roto y escribió: “¡Ratas! La vida sigue, a echar pa’ lante, porque qué más”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo arevalo (@soycamiloarevalo)

Sin embargo, lo más doloroso para él no fue solo el hecho de haber sido víctima de un robo, sino las reacciones que recibió tras hacer pública la denuncia.

Camilo Arévalo le responde a quienes criticaron, luego de su atraco

Al día siguiente del incidente, el ‘influencer’ compartió un comunicado extenso en sus redes sociales, en el que expresó el malestar que le causaron los comentarios que lo responsabilizaban por lo sucedido. Muchos lo criticaron por haber dejado el carro en la calle, por no pagar un parqueadero y hasta lo tildaron de millonario arrogante.

“Se llevaron artículos que uso para trabajar, herramientas que he conseguido con esfuerzo y que hacen parte de mi día a día. Pero más allá del robo, lo que más me ha dolido es leer tantos comentarios diciendo que fue mi culpa. Que por dejar el carro en mi calle, que porque tengo millones, que soy arrogante…”, escribió. Camilo dejó claro que no es millonario y que todo lo que tiene ha sido fruto de años de trabajo y dedicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo arevalo (@soycamiloarevalo)

Además, desmintió las acusaciones sobre su supuesta arrogancia: “Las personas que me conocen lo saben. Yo respondo los mensajes, saludo cuando me encuentro con alguien y, cuando alguien se me acerca, sabe que puede contar conmigo”.

Lee También

El ‘influencer’ también aprovechó para hablar de su faceta más humana, lejos de las cámaras. Dijo que, aunque no suele publicar actos de generosidad o ayuda, eso no significa que no los haga. “Muchos dicen: ‘Nunca lo he visto ayudando’ o ‘Nunca se graba dando cosas’. ¿Y si no me grabo ayudando eso significa que no lo he hecho? Aunque no lo crean, lo he hecho. Porque ayudar no solo es dar cosas materiales, también es sacar una sonrisa, acompañar a alguien con una palabra, escuchar, hacer reír. Eso también cuenta y transforma, y no necesita cámaras”, agregó.

Finalmente, agradeció a quienes lo han apoyado en este difícil momento y aseguró que no permitirá que los malos comentarios lo desmotiven. “Si quieren hablar mal de mí, háganlo. Yo voy a seguir firme, trabajando, creyendo en la gente y disfrutando lo más valioso que tengo: mi familia. Gracias de corazón a quienes han estado pendientes, a los que no juzgan sin conocer. Gracias de verdad”, concluyó.

El caso de Camilo Arévalo se suma a una preocupante ola de robos en Bogotá, que afecta tanto a ciudadanos comunes como a figuras reconocidas, y pone nuevamente sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer la seguridad en la ciudad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.