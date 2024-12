La inseguridad en Bogotá ha sido una preocupación constante en 2024, manifestándose en diversos incidentes que han afectado a la ciudadanía y en el vigente mes de diciembre, las cosas no parecen mejorar.

Una reconocida ‘influenciadora’ colombiana compartió con sus seguidores el angustiante momento que vivió junto a una de sus amigas y su hermana menor, cuando se subieron a un taxi y fueron víctimas de robo por un grupo de tres hombres, incluyendo el conductor del vehículo.

Se trata de Camila Andrea, una creadora de contenido bogotana, quien aseguró que en la noche de velitas fue, junto a su hermana, a acompañar a su amiga que estaba trabajando en un bar de la ciudad. Cuando abandonaron el lugar, ocurrió todo.

“Mi hermanita paró un taxi de la calle y le preguntó cuánto nos cobraba, él dijo que la mínima”, contó. “Cuando nos subimos, el señor dijo que no sabía a dónde íbamos y no le puse atención a esas señales”, agregó.

Añadió que, ella fue guiando al conductor del taxi y ella se empezó a alertar cuando el sujeto disminuyó la velocidad mientras los semáforos estaban en verde y sin más carros alrededor.

“Nos abrieron las puertas del taxi, por cada lado, dos hombres más (…) le raparon el celular a mi hermanita y mi amiga, que iba en el medio, lo empujó para salir del carro”, relató. “Ellas se tiraron y yo me quedé forcejeando en el taxi con el otro muchacho, salvé la maleta, me metí el celular dentro de mi chaqueta. Él me robó el bolso, pero yo en ese momento no me di cuenta, me zafé del taxi y nos bajamos”, continuó. “Fue una experiencia horrible”.