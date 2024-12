Una joven turista china sufrió un peligroso accidente cuando, por intentar hacer un video para sus redes sociales, acabó cayendo del tren en el que se transportaba. Los pasajeros no pudieron ocultar la impresión al verla golpearse en medio de la grabación.

(Lea también: Joven muere al caer de puente mientras grababa video para redes: la vida por una selfie)

Los hechos, según el diario The Sun, ocurrieron el 7 de diciembre de 2024 en un viaje férreo en Sri Lanka. En las imágenes se ve a la joven, agarrada de la baranda del tren, dejando caer su cuerpo al vacío y con la cabeza reclinada hacia atrás.

Parece disfrutar de la brisa y el sonido del mar al fondo del paisaje, pero la tranquilidad del momento se ve interrumpida por la frondosa rama de un árbol que le golpea la cabeza. Borrándola de la escena, el impacto la tumba del tren, y quienes la observaban comenzaron a gritar preocupados.

En la siguiente parada, el tren se detuvo y las personas que viajaban fueron hasta el lugar para socorrerla. Afortunadamente, no se produjo heridas de gravedad en medio de su intento por obtener un video estético para sus redes sociales.

A Chinese tourist had a heart-stopping moment while traveling on Sri Lanka's coastal railway line. She fell from the train after being struck by a tree branch while trying to record a video.

Fortunately, she landed on a bush, which broke her fall and miraculously left her… pic.twitter.com/GmKnViyC0U

— Daily Sherlock 🇬🇭 🇺🇸 (@dailysherlock0) December 12, 2024