Las labores de servicio en Colombia y otros países son vitales para seguir moviendo la economía de un país. Los taxistas hacen parte esencial de este sector y hay algunos que para épocas decembrinas se toman su trabajo de brindar una buena experiencia muy a pecho.

Taxistas virales por su decoración en Navidad

Hay varios conductores de taxi que se han vuelto virales en redes sociales, pero la historia de Rafael Carrillo es la que tal vez se ha vuelto más conocida.

Él pasea por las calles de El Rodadero, uno de los sectores más populares de Santa Marta, vestido de Papá Noel y a bordo de su vehículo que está completamente ambientado de la época: asientos forrados con tela navideña, botas navideñas con cabeza de reno, luces y bolas navideñas en el techo y hasta una villa navideña en el frente del carro.

El trabajador es del municipio de Zona Bananera y lleva 22 años al volante. Su decoración comenzó hace pocos años, cuando decidió decorar el carro con lo poco que tenía en Navidad y al ver la reacción de los clientes decidió tomarlo como una tradición que repite cada año.

“La Navidad no solo es para los niños, todos necesitamos un poco de alegría en esta época, y mi taxi es mi forma de compartir esa felicidad con los demás”, dijo a El Tiempo.

Además, añadió que no hace esto por el dinero, sino porque quiere regalar momentos felices a sus pasajeros y que su mejor recompensa es la sonrisa de los niños y los adultos.

Así como Rafael hay varios conductores que se han vuelto virales en redes sociales por la decoración que le han puesto a sus carros.

¿Lo pueden multar por decorar su carro en Navidad?

Aunque esto no se puede hacer en otros países por diversas razones, en Colombia la ley no es clara al respecto, pues no menciona que haya una multa específica referente a este tipo de accesorios en los vehículos, siempre y cuando no obstaculicen la visibilidad del conductor.

Por esta razón, las autoridades no podrían multarlo en caso de llevar algún accesorio de época que no obstaculicen la visibilidad y no impidan una adecuada conducción.

¿Cuál es el significado del 24 de diciembre?

Es una día especialmente relevante para los creyentes cristianos, puesto que es la víspera de la conmemoración del nacimiento del niño Jesús. En Colombia es una noche en que se tiene una cena especial familiar y se comparte tiempo de calidad, haciendo juegos y actividades diferentes.

