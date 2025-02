Luego de la penosa situación que vivieron Alejandro Riaño y su audiencia durante la entrevista del cantante de trap Pirlo, el músico vallecaucano se pronunció a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram y aseguró que se dejó llevar por la emoción al participar en el programa.

“Aclarar la polémica que hay con el programa del ‘show’ de ‘Juanpis’. Vi que ‘Juanpis’ habló y no quiero hacerlo pasar un momento incómodo porque tengo que aceptar que el error fue mío”, aseguró el intérprete, que fue ampliamente criticado luego de la difusión de algunos clips del frustrado espacio.

Que vergüenza con juanpis y todos los invitados, Y pues ome pobre pirlo dejar la dignidad en el piso de esa manera, Tanto talento en tanta gente y la droga los lleva a la mierda que lastima pic.twitter.com/doGJfjWso2 — DIEGO ARIAS🇨🇴🦦 (@daah000_) February 18, 2025

El mismo Riaño fue el primero en salirle al paso a la situación y en un video explicó que, aunque sus entrevistas suelen ser improvisadas, no esperaba que pudiera salir tan mal al tratarse de un artista en ascenso. “Muchas veces los invitados no entienden la dinámica del personaje y por eso no sale como esperamos. Pero la intención no es dañar la carrera de nadie“, aclaró.

“Me dejé llevar de los tragos, desde que llegué a la entrevista empecé a tomar. No me quiero hacer pasar por atrevido o el de la vista gorda”, señaló por su parte Pirlo, que afirmó, además, que era él quien tenía que salir a pronunciarse públicamente, para evitarle más incomodidades a Riaño.

Otra prueba más de que Pirlo no está en capacidades ni de realizar una entrevista, no concuerda una palabra con la otra, normal que Riaño y todos los presentes estuviesen incómodos pic.twitter.com/P7Vnd5LUIN — Santiiago (@TheBillonari) February 18, 2025

Continuando con su relato, el músico conocido como Pirlo 420 o ‘la Rata’ intentó justificarse en el hecho de que llevaba dos días en Bogotá, en el trámite de su visa americana, cuando lo tomó por sorpresa la invitación al programa.

“Ese mismo 14 (de febrero) me dijeron que iba a grabar con ‘Juanpis’. No descansé en todo el día, me puse a buscar en Bogotá el ‘outfit’ y un detalle que le compré. No me alimenté bien antes de irme para la entrevista, porque somos tercos y siempre somos así. Cometemos errores y es de hombres aceptarlo”, declaró Pirlo.

Jean Emmanuel Cortés Herrera, como se llama el cantante, le restó peso a los señalamientos por su estado durante la entrevista. “El que quiera opinar que estaba loco, que estaba con sustancias, está en su derecho”, resaltó.

Según confirmó el mismo Alejandro Riaño, la entrevista no será subida al canal oficial del programa dadas las circunstancias presentadas.

¿Pirlo volverá a salir en ‘The Juanpis Live Show’?

Cortés Herrera reconoció en sus historias que la entrevista “fue un fracaso”. “La gente quería saber más de mí y no alcancé a contar nada”, reconoció. Adicionalmente, según Riaño confirmó, el artista le pidió disculpas directamente a él y al equipo de producción del programa.

“Les pido que no sepulten al invitado… Al otro día nos pidió disculpas, lo cual le agradezco enormemente”, indicó el comediante.

El intérprete de música urbana aseguró que le pidió a Alejandro Riaño una segunda oportunidad, “cuando él lo quiera hacer” y se comprometió a “ir en estado de sanidad, ni trago ni nada”.

“Estoy en deuda con él. Mi equipo tiene la obligación de suplir todo lo que invirtió ese día”, sentenció Pirlo. Así las cosas, está por verse si Alejandro Riaño acoge la propuesta del artista y en algún momento le da la oportunidad de resarcirse en su programa.

