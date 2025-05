En una publicación reciente que hizo el presidente Gustavo Petro en redes sociales, mostró a sus seguidores la verdad detrás del reloj que utilizó durante las marchas de este primero de mayo y el cual fue centro de críticas por usuarios y algunos periodistas.

El mandatario hizo una aparición durante el acto de radicación de la consulta popular ante el Senado de la República y llamó la atención el accesorio que portaba mientras hacía una demostración simbólica con la espada de Bolívar, insignia que ha utilizado durante su mandato.

Antes de que el presidente mostrara su reloj, se especulaba que este era de marca Rolex y que podría superar los 10 millones de pesos. La periodista María Andrea Nieto conjeturó que el mandatario usaba este accesorio. Por eso, lo primero que respondió el presidente en su cuenta de X fue: “Como ven no es Rolex”. Pero lo que más llamó la atención de los colombianos fue el terrible error gramatical que dejó el presidente en su mensaje al escribir “relog”. Esta fue su publicación:

No tengo problema en publicar la marca de mi relog. Como ven no es Rolex. No me gustan esa estridencias codiciosas pic.twitter.com/Wu4p27mD08

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 2, 2025