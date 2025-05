Durante el discurso del presidente Gustavo Petro en la marcha del primero de mayo, una imagen se viralizó más allá de su contenido político: la de un reloj en su muñeca, que desató rumores y especulaciones en redes sociales. Algunos afirmaron que se trataba de un reloj de lujo valorado en más de 190 millones de pesos.

Ante las versiones difundidas, el propio mandatario se pronunció y publicó una foto para aclarar la situación: no era un Rolex, sino un Swiss Alpine Military, de la casa suiza Grovana.

No tengo problema en publicar la marca de mi relog. Como ven no es Rolex. No me gustan esa estridencias codiciosas pic.twitter.com/Wu4p27mD08

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 2, 2025