Esta colaboración ha fortalecido microempresas en zonas apartadas y ha impulsado la inclusión financiera, el desarrollo sostenible y el empoderamiento comunitario.

Productores de cacao, café, panela y otros cultivos han recibido capacitación en educación financiera y asistencia técnica, beneficiando a más de 3.000 personas. Además, 911 productores han obtenido la certificación FAIRTRADE, promoviendo el comercio justo y la sostenibilidad ambiental.

(Vea también: Enorme empresa colombiana no atraviesa buen momento y lleva dos años con dato alarmante).

La iniciativa ha llegado a departamentos como Antioquia, Atlántico, Arauca, Bolívar, Caldas, Córdoba, Guainía, Risaralda, Magdalena y Nariño, trabajando con comunidades indígenas, afrodescendientes, madres cabeza de hogar, jóvenes rurales y personas con discapacidad.

Lee También

También se desarrolló una plataforma virtual que ha formado a más de 500 asesores de microcrédito, fortaleciendo las instituciones del sector.

En el ámbito de la investigación, se han producido documentos clave como una metodología para valorar riesgos agrícolas y un manual metodológico para microcrédito rural.

Tras diez años, ambas organizaciones ratifican su compromiso de seguir cerrando brechas sociales, económicas y territoriales, con una visión de transformación sostenible para Colombia.

Por qué es clave acceder a microcréditos en Colombia

En Colombia, el acceso a microcréditos para pequeños empresarios es una herramienta clave para impulsar el desarrollo económico y social, especialmente en zonas rurales y sectores vulnerables. Estos créditos permiten que emprendedores que no cumplen con los requisitos del sistema bancario tradicional puedan acceder a recursos financieros para iniciar, mantener o expandir sus negocios.

Esto es fundamental en un país donde buena parte de la economía depende de la microempresa y el trabajo independiente, y donde la falta de capital es una de las principales barreras para el crecimiento productivo. Al facilitar capital de trabajo, compra de insumos o inversión en maquinaria, los microcréditos promueven el autoempleo, generan ingresos sostenibles y fomentan la independencia económica.

El impacto de los microcréditos no se limita al crecimiento de los negocios, sino que también tiene un efecto directo en la inclusión financiera. Muchos pequeños empresarios, especialmente en zonas rurales o apartadas, carecen de historial crediticio, lo que les dificulta acceder a financiamiento formal.

El microcrédito les ofrece una oportunidad de integrarse al sistema financiero, lo que no solo les da acceso a más productos y servicios, sino que también mejora su capacidad de ahorro y planificación a largo plazo. Con el tiempo, este proceso fortalece la confianza entre las instituciones financieras y los emprendedores, generando un círculo virtuoso que beneficia a toda la economía.

Además, la expansión de microcréditos fomenta la equidad social, ya que permite que grupos tradicionalmente excluidos, como mujeres emprendedoras, comunidades indígenas, afrodescendientes o personas con discapacidad, tengan las mismas oportunidades para desarrollar sus proyectos. Esto no solo contribuye a la reducción de la pobreza, sino que también fortalece el tejido productivo local, dinamiza las economías regionales y ayuda a cerrar brechas socioeconómicas y territoriales. En muchas comunidades, el acceso al crédito ha sido la base para que pequeños negocios evolucionen hasta convertirse en empleadores locales, multiplicando el impacto social y económico.

Los microcréditos generan un efecto positivo en la estabilidad del país. Al dar más oportunidades a pequeños empresarios, se estimula la producción nacional, se fortalecen cadenas productivas y se reduce la dependencia de subsidios o ayudas estatales. También se promueve la formalización de negocios, lo que incrementa la base tributaria y contribuye al financiamiento de programas públicos.

En un contexto como el colombiano, donde la desigualdad y el desempleo son retos persistentes, fomentar los microcréditos no solo es una estrategia financiera, sino una política de desarrollo integral que impulsa el emprendimiento, la inclusión y el progreso sostenible.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.