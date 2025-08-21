La vía Bogotá-Girardot continúa colapsada por un accidente entre dos camiones, de los cuales uno continúa atravesado completamente en la vía, en el sentido Girardot–Bogotá, en el sector Alto de Rosas en Granada (Cundinamarca), que afectó a todos los ciudadanos que iban a ese municipio cundinamarqués por cuestiones laborales o de viaje.

El siniestro ocurrió sobre las 7:00 a. m. de este jueves 21 de agosto sobre el kilómetro 18 de ese corredor vial, donde uno de los vehículos de carga se volcó e impactó al tractocamión que venía en la parte de atrás, causando la muerte de ese conductor, quien chocó de frente contra el camión. Hasta el momento, se desconoce el estado del otro chófer.

De acuerdo con el reporte de distintos medios de comunicación y de los ciudadanos en distintas redes sociales, el camión que se volcó continúa atravesado totalmente en la vía. De hecho, se observa que la carga que llevaba se regó, lo que ha causado un trancón total en uno de los sentidos de esa importante arteria vial que conecta la capital colombiana con este pueblo de Cundinamarca.

Acá algunos de los videos más recientes de los hechos ocurridos en la vía Bogotá-Girardot:

Los videos que dejó este accidente entre los tractocamiones permiten apreciar que las autoridades llegaron a la zona para llevar a cabo los distintos procedimientos de control y el manejo correspondiente por parte de la concesión Vía Sumapaz, la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Soacha.

Asimismo, se confirmó que se habilitó el contraflujo en la zona por la calzada Bogotá-Girardot, con la finalidad de descongestionar un poco ese corredor y así los conductores puedan llegar a su destino lo más pronto posible. Esto considerando que ya llevan varias horas metidos en este fuerte trancón que inició desde las 7.00 a. m.

¿Qué dijo la concesión Vía Sumapaz sobre el accidente en la vía Bogotá-Girardot?

Por medio de un comunicado y una publicación en la red social de X, la concesión Vía Sumapaz explicó que el accidente que se presentó entre dos camiones en el kilómetro 106, sector Alto de Rosas en Granada, sentido Girardot–Bogotá, causó el cierre temporal en horas de la mañana, pero cerca de las 9:50 a. m. se habilitó el contraflujo para todos los conductores que se dirigen a esa zona de Cundinamarca.

Igualmente, la entidad mencionó que activó los protocolos de atención de emergencias con el objetivo de atender a las personas lesionadas de manera prioritaria, realizar el despeje del corredor vial y poder habilitar la movilidad en el sector en el menor tiempo posible.

