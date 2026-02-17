Una familia en Bogotá enfrenta una tragedia tras la muerte de Cristian Martín, un joven de 16 años que fue hallado sin vida en el municipio de Gachancipá (Cundinamarca), luego de haber salido, como de costumbre, hacia su jornada académica en la Universidad de El Bosque. El caso fue reportado por Noticias Caracol y Blu Radio.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información conocida, el estudiante salió de su vivienda hacia las 4:40 a. m. del lunes para asistir a clases en el programa de Ciencias y Matemáticas. Sin embargo, con el paso de las horas su familia no logró comunicarse con él, lo que encendió las alertas y motivó una búsqueda.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la señal de GPS del celular fue determinante para rastrear su ubicación. La familia explicó que accedió al correo electrónico del joven desde su computador portátil, ya que él solía dejar las sesiones abiertas, lo que permitió ubicar el dispositivo.

Lee También

#OjoDeLaNoche | Un joven de 16 años, estudiante de la Universidad El Bosque, fue hallado muerto en el municipio de Gachancipá, Cundinamarca. ¿Qué se sabe? Le contamos. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí 👉 https://t.co/IUJUaJxu1v pic.twitter.com/T8bZnkeVRT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 17, 2026

“Con el correo del portátil dimos con la ubicación del celular, cosas de Dios porque él siempre deja todo abierto. Y empezamos a buscar… y que Gachancipá. Y yo decía: ‘Pero, ¿por qué?’. Nos preocupamos y todos empezamos: ‘Que no, vamos y buscamos al menos si aparece el celular y aparece él’”, dijo una de sus familiares a Blu Radio.

(Vea también: ‘Influenciador’ vivió dura situación por hombre al que llevó de viaje; tenía antecedentes)

La ubicación condujo a sus allegados hasta ese municipio de Cundinamarca. Según reportaron los medios citados, el joven fue encontrado muerto hacia la 1:05 a. m. de este martes 17 de febrero en una zona boscosa rural.

La madre del estudiante relató que, tras notar que no respondía llamadas, verificó la localización y decidió desplazarse al lugar. “Soy la mamá, mi hijo salió esta mañana a las 4:40 a. m. como de costumbre a la Universidad de El Bosque, lo llamé, no me contestó. A las 6:00 lo volví a llamar y la ubicación daba en un pueblo que se llama Gachancipá, llegamos a la estación de Policía y lo encontramos en un cerro, en zona rural”, dijo la mujer a Blu Radio.

También recordó la última conversación que tuvo con su hijo antes de salir de casa. “A las 4:40 a. m. me dio un beso y me dijo: ‘Mami, nos vemos en la noche’. Y me dijo: ‘Mami, no sé si yo venga a almorzar, pero yo vengo’. Y nunca llegó”, agregó.

De acuerdo con lo señalado por su familia y personas cercanas, Cristian Martín había obtenido el mejor resultado Icfes de su colegio, lo que le permitió acceder a una beca para estudiar Ciencias y Matemáticas en la Universidad del Bosque, donde cursaba su primer semestre. Sus allegados indicaron que era un estudiante aplicado y que no conocían situaciones o amistades que generaran preocupación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.