Así como se destapó un robo millonario en Colombia, una delicada estafa quedó en evidencia precisamente por una entidad cuyo nombre es usado para llevar a cabo la acción del caso.

Colpensiones salió al paso de un uso indebido de su marca para explicar el mecanismo con el que se han aprovechado de una dinámica que lleva a cabo en el territorio nacional para ejecutar un engaño.

¿Cómo es estafa a nombre de Colpensiones?

Colpensiones lanzó un aviso sobre una estafa a través de mensajes de texto en los que se indica que esa entidad da un regalo de bonos por 2 millones de pesos en supermercados al dar clic en un enlace.

“¡Alerta de fraude! Colpensiones nunca entrega bonos por mensaje ni pide clic en enlaces sospechosos. El único programa similar es BEPS con sorteos autorizados”, indicó a través de su cuenta institucional de X (antes conocida como Twitter).

De hecho, en un video desde la mencionada red social, se aclaró que por medio de ese mecanismo de estafa se busca el robo de datos personales, lo que puede desembocar en peligro en otros escenarios.

El aviso sirvió para aclarar que los supuestos premios por mensajes de texto buscan engañar a través de la dinámica de ‘Ahorrar es ganar’, por lo que es pertinente conocer quiénes participan para llevarse esos bonos.

¿Cómo es el sorteo de Colpensiones por bonos de 2 millones de pesos con BEPS?

El sorteo ‘Ahorrar es ganar 2025’ es una iniciativa de Colpensiones que busca incentivar el ahorro voluntario dentro del programa Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Este sorteo está avalado por Coljuegos y está dirigido a quienes están inscritos en BEPS, es decir, personas que generalmente no logran cotizar al sistema pensional tradicional por tener ingresos bajos, estar en la informalidad o devengar menos de un salario mínimo legal vigente.

Se entregarán 1.040 bonos de consumo, cada uno con un valor de 2’350.000 pesos, los cuales se pueden redimir en supermercados aliados del programa. Así es el mecanismo de participación:

Automático : no se requiere inscripción adicional; los afiliados a BEPS que hagan aportes voluntarios ya participan.

: no se requiere inscripción adicional; los afiliados a BEPS que hagan aportes voluntarios ya participan. Por cada 100.000 pesos ahorrados , la persona obtiene una oportunidad de ganar.

, la persona obtiene de ganar. Si alguien ahorra 400.000 pesos o más , tiene una oportunidad adicional.

, tiene una oportunidad adicional. Existe un tope máximo anual de ahorro para efectos del sorteo de 2’200.000 pesos, que equivale a unas 38 oportunidades de ganar si se alcanza ese monto.

Cómo se seleccionan los ganadores

Se hará de forma aleatoria , mediante Software Estadístico SAS , usando número de cédula.

, mediante , usando número de cédula. Los ganadores serán contactados directamente por Colpensiones una vez terminado cada sorteo, para coordinar la entrega del bono.

El bono debe redimirse en supermercados aliados del programa.

Requisitos y condiciones

Ser mayor de edad y estar vinculado al programa BEPS.

Hacer aportes voluntarios en el periodo correspondiente al sorteo.

Aportes pueden hacerse en montos pequeños, sin necesidad de un aporte mínimo elevado, aunque ciertas cantidades dan más oportunidades.

¿Dónde ver información oficial de Colpensiones?

Para consultar información oficial de Colpensiones, es posible usar los siguientes canales y sitios confiables:

La página institucional es el portal principal donde se encuentra información actualizada sobre trámites, beneficios, programas como BEPS, normativa, noticias y sedes de atención. En ella está la sección de Sorteos BEPS, con términos y condiciones del sorteo de bonos de consumo. También desde ese sitio puedes acceder a la Sede Electrónica para hacer consultas personales (saldo BEPS, certificados, historial laboral, etc.).

Colpensiones dispone de líneas de atención: (601) 489 09 09 para Bogotá, 018000 41 0909 para el resto del país. También existen puntos de atención (PAC) en distintas ciudades donde se pueden hacer trámites presenciales.

Colpensiones tiene la Línea de Integridad y Transparencia (ética.colpensiones) para que los ciudadanos reporten irregularidades, fraude o actos de corrupción. El canal permite reportes confidenciales.

(ética.colpensiones) para que los ciudadanos reporten irregularidades, fraude o actos de corrupción. El canal permite reportes confidenciales. En la sección de BEPS dentro del sitio oficial se puede ver cómo consultar saldo, certificados, reglas de retiro, cómo se calculan semanas equivalentes y condiciones del programa. Asimismo en la subpágina Sorteos BEPS se detallan los mecanismos del sorteo de bonos, fechas, número de premios, regionalización y términos legales.

