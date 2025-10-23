Más de 50 empresas, expertos y emprendedores se darán cita del 23 al 26 de octubre en el Centro Chía para participar en el 5.º Encuentro Empresarial Aesabana, un evento que reunirá a líderes del sector productivo para debatir sobre innovación, sostenibilidad e inteligencia artificial. Organizado por la Asociación de Empresarios de la Sabana – Aesabana, el encuentro busca fortalecer la competitividad regional y ofrecer a las empresas herramientas para adaptarse a los desafíos de la transformación digital.

“La disrupción no es una amenaza, sino una oportunidad para evolucionar”, explica María Elena Vélez, directora ejecutiva de Aesabana. “Queremos que los empresarios de Sabana Centro se reconozcan como protagonistas del cambio y líderes en innovación.”

Bajo el lema “Adaptación a la Disrupción”, el evento incluirá conferencias, paneles, networking y una muestra comercial con más de 50 stands. Las jornadas abordarán temas como inteligencia artificial aplicada, sostenibilidad corporativa, nuevos modelos de negocio y prospectiva regional.

Entre los invitados se destacan Ana Cristina Soto, gerente de crecimiento de Nequi; Valerie Cifuentes y Camila González, creadoras del pódcast Economía para la Pipol; el artista y presentador Santiago Rivas; y Martha Restrepo, actriz, empresaria y fundadora de @sabbanatop, plataforma que impulsa el marketing regional.

“El 5.º Encuentro Empresarial Aesabana es un espacio para inspirarse, aprender y conectar con las tendencias que están redefiniendo el futuro empresarial del país”, agregó Vélez. Además de la agenda académica, el evento presentará la campaña “Colombia es Buena”, una iniciativa que busca resaltar historias y alianzas que fortalecen la innovación y el talento nacional.

El 5.º Encuentro Empresarial Aesabana se realiza con el apoyo de la Universidad Militar Nueva Granada, Accenorte, Andrés Carne de Res, Banco Finandina, Conexión Región Sabana, Grupo Aldeas, Sáchica 360, Pulzo, Grupo Valverde, Catedral de Sal y la iniciativa Colombia es Buena.

