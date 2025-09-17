Entre el 18 de septiembre y el 5 de octubre se desarrollará en Unicentro Bogotá la segunda edición de ‘UF! Unifest 2025’, una iniciativa que durante 17 días reunirá a más de 30 marcas de distintos sectores, entre ellos moda, hogar, tecnología, gastronomía, accesorios y cuidado personal, con descuentos de hasta el 50 %.

El evento busca consolidarse como un espacio de encuentro para la ciudad, combinando dinámicas de consumo con experiencias diseñadas para atraer a públicos diversos.

En su primera edición, adelantada en el primer semestre de este año, participaron 33 marcas y el centro comercial recibió más de 1,8 millones de visitantes.

Cuáles son los horarios del ‘UF! Unifest 2025’

La programación de ‘UF! Unifest 2025’ se cumplirá en el horario habitual del centro comercial, de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., y se proyecta como una de las principales actividades de la temporada en materia de consumo y experiencias urbanas en Bogotá.

Las cifras de Unicentro Bogotá

Con más de cuatro décadas de historia, Unicentro Bogotá reúne actualmente 322 marcas y recibe en promedio 65.000 visitantes diarios, con un ticket de compra cercano a los 300.000 pesos, cifras que lo mantienen como un referente en el comercio capitalino.

