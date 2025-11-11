Para la temporada navideña de 2025, los principales centros comerciales de Colombia proyectan recibir más de 37,8 millones de visitantes, consolidando este periodo como uno de los más importantes para el comercio y el consumo familiar en el país. Las plazas de mayor asistencia serán Plaza Imperial con 6,3 millones, Plaza Las Américas con 5 millones y tanto el Centro Comercial Chipichape como Unicentro con aproximadamente 4 millones de visitas cada uno, consolidando este periodo como crucial para el comercio y el consumo doméstico en el país, como informó La República.

Este incremento en la afluencia se traduce en un notable aumento en las ventas. El gerente general de la Plaza Imperial, Luis Alejandro Estupiñán, proyecta un alza en las ventas entre el 8 % y 12 % en comparación con 2024: “Esta proyección se basa en la recuperación de consumo y una estrategia que combina entretenimiento, experiencias inmersivas, promociones cruzadas y beneficios para el comprador”, afirmó el funcionario en el citado medio.

Por su parte, Bibiana Barakat, gerente general del centro comercial Chipichape, destacó al informe periodístico que las categorías que impulsarán el consumo en esta temporada navideña serán moda, accesorios, deporte, gastronomía, juguetería, belleza y perfumería. En el departamento de Cundinamarca, el centro comercial Centro Chía espera recibir un incremento del 10 % en el número de visitantes, proyectando más de 2,3 millones de personas.

El centro comercial Santafé en Bogotá prevé superar los 4 millones de visitantes con un incremento del 15 % en tráfico frente a 2024 y un aumento ascendente del 25 % en las ventas equivalente a la temporada anterior. “Este crecimiento lo atribuimos a las campañas promocionales para las compras navideñas, además de la expansión de la oferta comercial y la llegada de nuevas marcas”, Andrés Augusto Hernández Gómez, gerente general de Santafé, indicó al rotativo.

Por otra parte, también resulta interesante el caso de la ciudad de Ibagué, en Tolima. Su principal centro comercial La Estación Ibagué espera recibir a 1,8 millones de visitantes durante la temporada navideña, una cifra notable teniendo en cuenta que la ciudad misma consta de 540.000 habitantes. Efraín Valencia, su gerente general, resalta al citado portal que esta afluencia incluirá visitantes no sólo de Ibagué sino también de Bogotá y que los segmentos de público cada vez ven más la ciudad como un destino turístico.

Para promover aún más estas visitas, los centros comerciales están apostando por eventos y ambientaciones temáticas, como las “Navidades del mundo” de Bulevar Niza en Bogotá, que ofrece una experiencia inmersiva con tradiciones navideñas de diversos países.

En resumidas cuentas, los centros comerciales colombianos han visto incrementadas sus visitas y las ventas de manera sostenida, produciendo ingresos anuales por más de 10,8 mil millones de dólares y llegando a alrededor de 660 millones de visitantes en 2025.

