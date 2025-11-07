El próximo 20 de noviembre, Éxito abrirá en el centro comercial Los Molinos de Medellín la primera boutique de su marca Arkitect, que ofrecerá ropa femenina de las líneas Arkitect, Bronzini y Bronzini Active.

Sigue a PULZO en Discover

Este formato busca impulsar la industria textil colombiana y promover la moda accesible y sostenible.

El presidente del Grupo, Carlos Calleja, explicó a Portafolio que el propósito es fortalecer la producción nacional, generar empleo y proyectar las marcas de la compañía a nivel internacional, con planes de expansión hacia ciudades como Nueva York, París y Dubái.

La empresa también firmó una alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) para democratizar la moda y fortalecer a diseñadores y empresarios locales, especialmente de zonas como San Victorino y el Restrepo.

Lee También

Este acuerdo contempla participación en eventos como el Bogotá Fashion Weekend y ferias internacionales, además de pasarelas y actividades en tiendas Éxito, añadió La República.

Actualmente, el 93,91% de las prendas propias del Grupo Éxito se confeccionan en Colombia en más de 215 talleres, generando más de 10.000 empleos, en su mayoría ocupados por mujeres. La iniciativa busca posicionar a Bogotá y al país como referentes de moda en Latinoamérica y el mundo.

Cuántos años tiene el Grupo Éxito en Colombia

El Grupo Éxito es una de las empresas más importantes del comercio minorista en Colombia. Fue fundado en 1949 en Medellín por Gustavo Toro Quintero, quien abrió una pequeña tienda llamada “El Éxito” dedicada a la venta de ropa y artículos para el hogar.

Con el tiempo, la empresa se expandió hacia el formato de supermercado, introduciendo un modelo moderno de autoservicio que revolucionó la forma de comprar en el país. Durante las décadas de 1980 y 1990, el Éxito consolidó su presencia nacional al abrir tiendas en las principales ciudades y adquirir otras cadenas como Cadenalco, Carulla y Surtimax, lo que fortaleció su posición como líder del comercio al detal.

En 1994, la compañía empezó a cotizar en la Bolsa de Valores de Colombia y, en 1999, el grupo francés Casino se convirtió en su principal accionista.

En los últimos años, el Grupo Éxito ha diversificado sus negocios hacia el comercio electrónico, la moda, el sector inmobiliario y financiero.

También ha impulsado proyectos de sostenibilidad y empleo local, fabricando la mayoría de sus marcas propias en Colombia. Hoy es un referente del retail latinoamericano, con presencia en Uruguay, Argentina y Brasil.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.