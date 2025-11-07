La temporada más esperada del año llega con toda su magia a los centros comerciales de Colombia, que darán inicio a la navidad con espectáculos llenos de color, música y emoción, invitando a las familias a reencontrarse, celebrar y compartir momentos únicos en cada una de sus ciudades.

“La emoción de regalar es el corazón de la temporada: porque detrás de cada detalle hay una sonrisa, un abrazo o un reencuentro que se renueva con la magia de la Navidad”. Con ese espíritu, cada centro comercial encenderá sus luces y experiencias de manera especial:

Parque La Colina – Bogotá

El próximo 8 de noviembre, Parque La Colina dará inicio oficial a la navidad con un evento que llenará de música y alegría la Zona Social desde las 4:00 p.m.. La noche contará con el gran encendido de navidad y el espectacular concierto de Los 50 de Joselito, quienes harán vibrar a los asistentes con sus clásicos decembrinos en una velada llena de tradición, energía y emoción familiar.

Parque Caracolí – Bucaramanga

La magia también brillará en Santander con un evento que promete emociones para toda la familia. El viernes 8 de noviembre, desde las 4:00 p.m., el centro comercial abrirá la jornada con un Meet & Greet con Rafa Pérez en la Zona Social. A las 7:00 p.m. se realizará el gran encendido de la navidad en la entrada principal, seguido de un recorrido por los pisos comerciales y una gran fiesta con orquesta y DJ en vivo.

Durante todo noviembre, personajes navideños, música y shows itinerantes recorrerán el mall los días 9, 16, 23 y 30, llenando de sonrisas y espíritu navideño cada rincón.

Parque Arboleda – Pereira En el Eje Cafetero

Parque Arboleda celebrará el 8 de noviembre su encendido de Navidad y la apertura de Toyland, un mágico universo que estará disponible hasta el 13 de enero en el segundo nivel. Además, el centro comercial se prepara para celebrar su aniversario el 19 de noviembre, sumando más motivos para festejar con sus visitantes.

Outlet Arauco Sopó – Cundinamarca

El 8 de noviembre, el outlet más grande del país encenderá oficialmente la navidad con un show itinerante y la puesta en escena del Cuento de Navidad, una experiencia para toda la familia. Del 21 al 23 de noviembre, el lugar también será escenario de una Feria Inmobiliaria, complementando su oferta con experiencias únicas de entretenimiento y servicios.

Parque Fabricato – Bello (Antioquia)

La magia navideña llegará a Parque Fabricato el 15 de noviembre, luego de una agenda de actividades previas que invitan a compartir en comunidad: Taller de Networking: viernes 7 de noviembre – 3:00 p.m. Clase de Rumba: sábado 8 de noviembre – 9:00 a.m. Viejoteca al Parque: domingo 9 de noviembre – 4:00 p.m. Todas en el Parque de las Estrellas, donde la música y la alegría serán protagonistas.

Parque Alegra – Barranquilla

El espíritu alegre de la Costa se encenderá el sábado 8 de noviembre con un mágico show navideño frente a H&M, desde las 5:00 p.m. Alegrito y sus amigos serán los encargados de dar la bienvenida a la navidad con un espectáculo lleno de color, música y diversión para toda la familia.

Portal 80, Bogotá

El próximo sábado 15 de noviembre, este centro comercial encenderá su navidad con ‘La casita de Santa’, una iniciativa que invita a los niños y familias a disfrutar de esta época. El horario será a partir de las 5 p. m. y será para todo el público.

Sobre Parque Arauco Es uno de los principales actores de la industria inmobiliaria de Latinoamérica, contribuyendo al crecimiento, la evolución urbana y al mejoramiento de la vida de las comunidades en muchos sectores en Chile, Perú y Colombia.

Desde hace 40 años introdujo el concepto de centro comercial con tiendas por departamento en Chile, desde entonces son los líderes en el desarrollo y operación de activos inmobiliarios multiformato, principalmente de uso comercial con cuatro formatos de centros comerciales: regionales, vecinales, outlet malls y strip centers.

