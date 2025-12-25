El túnel de Gualanday, ubicado en Tolima, fue escenario de un incidente vial alarmante la mañana del martes 23 de diciembre del 2025. A las 5:55 am, las cámaras de seguridad del túnel captaron una camioneta Ford Escape de placas LUX-537 maniobrando infructuosamente en contravía durante la intensa movilidad navideña. El conductor del vehículo, Carlos Humberto Pachón Rojas, empresario de 54 años oriundo de Neiva, esquivaba a otros vehículos a una velocidad superior a los 70 km/h. El trayecto desenfrenado solo se detuvo al colisionar con una motocicleta al final del viaducto.

Sigue a PULZO en Discover

Las autoridades locales confirmaron a El Tiempo que Pachón Rojas se negó a la prueba de alcoholemia. De acuerdo con su historial, no es la primera vez que el empresario se ve involucrado en infracciones de tránsito. En abril de 2015, mientras manejaba una camioneta de placas DAT-195 en la vía Castilla-Girardot, fue multado con 15.464.000 pesos por conducción bajo los efectos del alcohol y su licencia de conducir fue suspendida. Sin embargo, al día de hoy, su deuda asciende a 45.214.000 pesos por causa de los intereses moratorios, tal como reveló la Secretaría de Tránsito de El Guamo.

Pese a la suspensión de su licencia, Pachón Rojas continuaba al volante. Es conocido en la región por su actividad comercial en rubros como calzado, productos farmacéuticos, electrodomésticos y prendas de vestir, tal y como reflejan los registros mercantiles. Asimismo, en su expediente existe un antiguo proceso penal resuelto a través de una conciliación que dejó una indemnización de 16 millones de pesos, según el rotativo.

Lee También

Lee También

Tras el reciente incidente en Gualanday, Pachón Rojas suma tres nuevos comparendos a su ya abultado historial: 1.207.000 pesos por transitar en contravía; 322.000 pesos por tener una licencia vencida; y un comparendo de mayor cuantía por conducción en estado de embriaguez supuestamente, de acuerdo con el informe periodístico. Las autoridades de tránsito del Tolima se vieron forzadas a dejar en libertad al infractor dada la ausencia de víctimas fatales en el incidente.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.