Cuánto valen las motos de la Policía en Bogotá es una duda que a muchos ciudadanos les ha quitado el sueño, ya que estas son pagadas con sus impuestos para velar por la seguridad de todos los habitantes de la capital colombiana y de quienes están allí de paso. En Pulzo le contaremos, cuáles son las cifras para que tenga una idea clara de cómo es la movida.

Gran parte de estas motocicletas son usadas para atender disturbios, asistir a personas que son víctimas de hurto o de agresión, entre otras necesidades que se presentan diariamente en la ciudad y que siempre afectan la calidad de vida y la tranquilidad de todos los que deciden residir en esta urbe.

Una moto de la Policía en Bogotá tiene un costo promedio de 53’000.000 de pesos, ya que deben cumplir con ciertos requerimientos de pintura y especificaciones para poder transitar y cumplir con sus obligaciones. No obstante, de acuerdo con información compartida por el Concejal de Bogotá, en la localidad de Chapinero algunas han llegado a valer 93’000.000 de pesos, lo que él denunció como un sobrecosto ante la Contraloría.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Daniel F. Briceño (@danielbricen)

(Vea también: Lanzan moto con un millón de pesos de descuento y que puede llevar por $ 14.000 diarios)

El político aclara que estos vehículos excedieron en 40’000.000 de pesos el valor, si se compara con alcaldías locales como Suba y Barrios Unidos. Ahora bien, hay que considerar que estas motos tienen un precio comercial que ronda entre los 15’000.000 y los 30’000.000 de pesos, según sea el cilindraje.

¿Qué marca de motos usa la Policía en Colombia?

La flota de motocicletas de la Policía Nacional de Colombia se ha consolidado a lo largo de los años con una fuerte presencia de marcas japonesas, conocidas por su durabilidad y rendimiento. Históricamente, modelos de Suzuki y Honda han sido protagonistas, con versiones como la DR 200SE y la poderosa V-Strom 650, que se han destacado por su versatilidad, permitiendo a los uniformados patrullar tanto en entornos urbanos como rurales. Estas motos de doble propósito son valoradas por su agilidad en el tráfico y su capacidad para enfrentar terrenos difíciles, elementos cruciales en la geografía colombiana.

Estos son los modelos usados actualmente:

DR200S: tiene 199 cc de cilindraje, 16 cv de potencia, 112 kilogramos de peso, 810 mm de altura del asiento.

tiene 199 cc de cilindraje, 16 cv de potencia, 112 kilogramos de peso, 810 mm de altura del asiento. DR650S: tiene 645 cc de cilindraje, 44 cv de potencia, 153 kilogramos de peso, 880 mm de altura del asiento.

tiene 645 cc de cilindraje, 44 cv de potencia, 153 kilogramos de peso, 880 mm de altura del asiento. V-Strom 650XT: tiene 645 cc de cilindraje, 70 cv de potencia, 229 kilogramos de peso, 850 mm de altura del asiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alcaldía Mayor de Bogotá (@alcaldiabogota)

¿Cuánto vale la Suzuki DR 200 en Colombia?

El precio de una motocicleta Suzuki DR 200 en Colombia puede variar considerablemente, dependiendo de si es nueva o de segunda mano. Para quienes buscan adquirir una unidad usada, los valores suelen oscilar entre 8’000.000 y 14’000.000 de pesos colombianos.

Esta amplia horquilla de precios se debe a factores como el año del modelo, el kilometraje, el estado general de la moto y los accesorios adicionales que pueda incluir. Por ello, es recomendable una revisión detallada y una negociación para obtener el mejor precio posible.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.