La madrugada de este martes 12 de agosto quedó marcada por la tragedia en Ocaña, Norte de Santander, cuando un joven motociclista perdió la vida al estrellarse violentamente contra un poste de energía mientras hacía arriesgadas acrobacias en vía pública.

La víctima fue identificada como Danilo Eduardo Larez Badía, de nacionalidad venezolana y 22 años de edad, según recogió Blu Radio. En el municipio de Ocaña, el joven era conocido por su habilidad y temeridad sobre dos ruedas; tenía el apodo de ‘Rapi Stunt’.

El siniestro ocurrió en el barrio Juan XXIII, cuando Larez conducía una motocicleta AKT NKD y hacía una serie de maniobras peligrosas, citó la cadena radial.

Al parecer, iba acompañado por un grupo de amigos que también se movilizaban en moto, algunos de los cuales lo grababan con sus celulares mientras ejecutaba las peligrosas acrobacias.

Acá, el video de lo ocurrido:

#Noticia | Un joven falleció luego de perder el control de su motocicleta cuando realizaba piruetas peligrosas en Ocaña. El momento exacto de accidente fue grabado por unos de sus amigos que no esperaban que impactara contra la pared de una vivienda. pic.twitter.com/tuK4x3QoIG — Canal TRO (@CanalTRO) August 13, 2025

En medio de una de esas piruetas, el joven perdió el control de la motocicleta, lo que provocó que se desviara de la trayectoria y se impactara de frente contra un poste de energía.

El choque fue tan fuerte que Larez quedó inconsciente de inmediato, sufriendo un trauma craneoencefálico severo.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran parte del recorrido del joven, los segundos previos al accidente y el estruendo del impacto. En la grabación también se escuchan los gritos y la desesperación de quienes lo acompañaban, al darse cuenta de la gravedad de lo ocurrido.

Pese a que testigos y compañeros reaccionaron rápidamente para auxiliarlo, el golpe habría sido letal. Fue trasladado de urgencia al Hospital Emiro Quintero Cañizares, pero ingresó sin signos vitales. Los médicos confirmaron su fallecimiento poco después.

La noticia de la muerte de ‘Rapi Stunt’ corrió rápidamente por Ocaña y provocó conmoción, especialmente en la comunidad de motociclistas que compartían su afición por el ‘stunt’, —disciplina que consiste en hacer acrobacias extremas sobre motocicletas—.

El lamentable hecho volvió a encender las alarmas sobre las peligrosas maniobras en motocicleta hechas en espacios no autorizados. La Secretaría de Tránsito y la Policía de Norte de Santander reiteraron que el ‘stunt’ en vías públicas es ilegal y representa un riesgo tanto para quien lo ejecuta como para peatones y otros conductores.

Casos como este no son aislados en Colombia. En ciudades intermedias y zonas fronterizas, el ‘stunt’ se ha popularizado entre jóvenes que buscan adrenalina y reconocimiento en redes sociales. Sin embargo, expertos en movilidad insisten en que practicar este tipo de acrobacias en vías urbanas aumenta exponencialmente el riesgo de accidentes mortales.

