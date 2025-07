Una nueva denuncia sobre inseguridad en Bogotá se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que una joven relatara cómo fue víctima de un robo dentro de un reconocido centro comercial, sin recibir ningún tipo de apoyo por parte del establecimiento.

Camila Moreno, identificada en su cuenta de TikTok, narró que el hurto ocurrió el pasado lunes festivo, 30 de junio de 2025, mientras visitaba el centro comercial Parque Colina, en el norte de la capital. La joven ingresó a la tienda famosa tienda de ropa sin imaginar que minutos después saldría sin su celular.

A pesar de reconocer que, en parte, fue confiada al no estar alerta con sus pertenencias, lamentó la falta de respuesta de la tienda: “No recibí ningún tipo de ayuda. No me permitieron revisar las cámaras, no hubo manera de rastrear nada. Simplemente, el celular se perdió y ya”.

La joven explicó que, tras intentar ubicar su teléfono, este marcaba señal en el sector de Las Cruces, en el centro de Bogotá, una zona conocida por la venta de celulares robados. Por eso, recordó la importancia de no comprar equipos en lugares no autorizados, ya que pueden estar vinculados a delitos.

Camila también expresó su inconformidad con la forma en que este tipo de casos se manejan en algunos comercios:

“Los trabajadores saben que estos robos han pasado antes, incluso saben quiénes son las personas que posiblemente están involucradas, pero la tienda no hace nada para proteger a sus clientes”.

Finalmente, la joven invitó a la ciudadanía a estar siempre atenta y a proteger sus pertenencias: “Debemos cuidar más nuestros objetos personales, porque la inseguridad en Bogotá está desbordada y cualquier descuido es aprovechado por los ladrones”.

Este caso refleja una preocupación creciente en la capital, donde los ciudadanos, además de enfrentar los constantes robos, deben lidiar con la indiferencia de algunos establecimientos frente a estos delitos.

