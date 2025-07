La capital sigue siendo escenario de hechos lamentables que tienen los pelos de punta a los ciudadanos, pues sienten que están desprotegidos por las autoridades y a merced de los delincuentes, quienes parecen actuar a sus anchas en varias localidades.

(Vea también: Pareja de abuelos fue robada por falsos médicos en Bogotá: entraron hasta con batas)

Justamente, un macabro descubrimiento tiene consternados a los vecinos del barrio Villa Nelly, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. En las últimas horas, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una alcantarilla, que se encuentra ubicada en la carrera 80 con calle 42.

Los residentes del sector notaron un fuerte olor que salía del sistema de alcantarillado y decidieron alertar a las autoridades, que llegaron al lugar para verificar lo que estaba ocurriendo sin imaginarse el fatal hallazgo que iban a tener. Al levantar la tapa, se encontraron con la trágica escena: el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, según detalló Semana.

Lee También

El cuerpo fue extraído por unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, que tuvieron que intervenir para poder remover la tapa metálica de la alcantarilla. Según los primeros reportes, la víctima habría muerto por una descarga eléctrica, mientras trataba de sacar cableado subterráneo para venderlo, posteriormente, en el mercado negro de esos productos en la capital.

No obstante, las autoridades no descartan otras hipótesis, como un ataque violento, y se encuentran revisando cámaras de seguridad de la zona y recopilando testimonios de los vecinos para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Cifras sobre robo de cableados en los últimos años en Bogotá

Durante 2023, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) informó que se hurtaron más de 400 kilómetros de cableado público (cobre y fibra óptica), una distancia equivalente de Bogotá a Medellín. Ese mismo año, las autoridades reportaron un aumento del 150 % en hurtos en comparación con 2022, especialmente en barrios como Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Chapinero y Suba.

Solo en el primer semestre del año 2024, Enel registró más de 6 kilómetros de cableado eléctrico hurtado en Bogotá y Cundinamarca, en al menos 74 incidentes, con pérdidas calculadas en cerca de 1.100 millones de pesos. Además, ETB reportó más de mil casos de robo en solo el primer trimestre de ese año, lo que supone un incremento del 140 % frente al mismo periodo de 2023.

En 2025 la situación sigue siendo alarmante. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, hasta junio fueron capturadas 487 personas por robo de cableado en alcantarillas y postes. El número de capturas de ese delito representa una fracción significativa de los 1.372 arrestos por distintos tipos de hurto ejecutados por la Estación de Policía de Suba.

Estos datos oficiales muestran un aumento sostenido del hurto de cableado en la infraestructura pública de Bogotá desde 2022, con impactos graves en servicios, altos costos de reposición y presión creciente sobre la seguridad urbana.

* Pulzo.com se escribe con Z