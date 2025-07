El exarquero internacional nigeriano Peter Rufai, que defendió a su país en los Mundiales de Estados Unidos 1994 y Francia 1998, murió este jueves en Lagos por una enfermedad, informó la Federación Nigeriana de Fútbol (NFF).

Popularmente conocido como ‘Dodomayana’, Rufai, de 61 años, vistió en 65 ocasiones la camiseta de Nigeria, con la que ganó la Copa de África de Naciones (CAN) en 1994.

🇳🇬🕊️ Forever in our hearts, Dodo Mayana.

We mourn the passing of legendary Super Eagles goalkeeper, Peter Rufai, a giant of Nigerian football and a 1994 AFCON champion.

Your legacy lives on between the sticks and beyond.

Rest well, Peter Rufai. 💚#SuperEagles #AFCON pic.twitter.com/xMDApRotVR

— The NFF 🇳🇬 (@thenff) July 3, 2025