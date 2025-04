El reconocido boxeador Gabriel Oluwasegun Olanrewaju tuvo una impactante muerte durante una pelea pactada en Ghana. El hecho quedó en un video durante la transmisión del combate del deportista en el evento Figh Night 15 de la liga profesional del mencionado país.

El pugilista nigeriano, de 31 años, peleaba contra su rival, el local Jon Mbanugu en el Bukom Boxing Arena. Durante el tercer ‘round’, Oluwasengun estaba en medio de un intercambio de golpes y, mientras esquivaba los ataques de su oponente, se desplomó faltando 15 minutos para que terminara el asalto, según medios locales.

(Le puede interesar: Murió la leyenda del boxeo George Foreman a los 76 años, histórico rival de Muhammad Alí)

Un detalle impactante de las imágenes es que el nigeriano, apodado como ‘Success’, no recibió ningún golpe contundente. Es más, los ataques de su adversario se veían en un punto carentes de fuerza y parecían no hacerle daño. Sumado a ello, Mbanugu le dejó de pegar en un punto del asalto, pero el fallecido se tambaleó durante algunos segundos antes de caer sobre las cuerdas del cuadrilátero.

Una vez ‘Success’ se desplomó, el árbitro paró la pelea e inmediatamente fueron a socorrer al boxeador, que tenía la mirada desorientada mientras convulsionaba. Dos jueces le brindaron atención en lo que se acercaban médicos.

Según la autoridad de Boxeo de Ghana (GBA, por sus siglas en inglés), Oluwasengun fue llevado al hospital universitario de Korle Bu en Accra, la capital de Ghana. Pese a los esfuerzos para reanimarlo, el pugilista fue declarado falleció 30 minutos después de llegar al centro médico.

(Lea también: Revelan detalle en el cuerpo de Maradona al morir y dicen si estaba con licor o drogas)

Por su parte, la Organización Mundial de Boxeo (WBO) mostró sus condolencias, pero a su vez hizo un llamado de atención para que haya mejores controles para que los combatientes estén en óptimas condiciones a la hora de subir al ‘ring’.

The WBO Family is deeply saddened by the passing of Nigerian boxer Gabriel Oluwasegun Olanrewaju.

This heartbreaking incident underscores the urgent need for rigorous testing protocols to ensure the health and safety of our fighters. pic.twitter.com/JRSxfLIghU

— WBO (@WorldBoxingOrg) March 31, 2025