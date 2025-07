La justicia colombiana ha emitido un fallo clave en el caso que conmovió al país: la muerte de un bebé de 15 meses en una playa de Buritaca, en Santa Marta, ocurrida en abril de 2022. En las últimas horas, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Santa Marta declaró culpable a Yenni Alexandra Higuera Casallas, madre del menor, por el delito de homicidio agravado y ordenó su captura inmediata.

Aunque aún no se conoce la pena definitiva, el juez concluyó que la mujer actuó de manera intencional, sumergiendo al pequeño hasta provocarle la muerte. La lectura de sentencia se realizará en los próximos días, donde se definirá el tiempo de condena, que podría superar los 50 años de prisión.

(Lea también: Aparece tenebroso video del momento en el que asesinan a famoso chef en Cartagena)

El caso se remonta al 3 de abril de 2022, cuando Yenni Higuera, una joven enfermera de Bogotá, viajó con su hijo Samuel hasta la playa de Buritaca. Más tarde, el cuerpo sin vida del niño fue hallado en un coche abandonado a orillas del mar. La madre desapareció del lugar y su paradero fue desconocido durante dos semanas, hasta que fue localizada en Bogotá y capturada.

Lee También

El informe de Medicina Legal confirmó que el menor falleció por asfixia por inmersión, sin señales de intento de rescate. Además, la Fiscalía presentó otras pruebas, como videos, testimonios y evidencias físicas, que reforzaron la acusación.

Durante el juicio, la defensa de Higuera argumentó que se trató de un accidente, alegando que una distracción provocada por una picadura impidió que reaccionara a tiempo. Sin embargo, el juez acogió la hipótesis de la Fiscalía, concluyendo que se trató de un acto voluntario.

Edwin Guerrero, padre del pequeño Samuel, ha sido uno de los principales impulsores para que el caso no quedara en el olvido. Desde el inicio ha sostenido que la madre actuó por “venganza” en medio de una disputa por la custodia del menor. Tras conocerse el fallo, expresó su alivio:

“Ya no se puede hablar de felicidad, pero al menos se hace justicia. Mi hijo Samuel no quedará en el olvido y su muerte no quedará impune.”