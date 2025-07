En Bogotá le robaron el WhatsApp a un hombre que recibió una llamada de un sujeto que se hizo pasar por alguien de soporte técnico de esa aplicación de mensajería. Por medio de datos específicos sobre los dispositivos que tenía vinculados a su cuenta, como marcas y modelos, logró ganarse la confianza de la víctima para proceder con la vil fechoría y así estafar a sus contactos.

Y es que estos fraudes en esa aplicación también afectan a la alta sociedad bogotana, quienes han visto cómo les quitan millones de sus cuentas con datos muy sencillos y certeros, con los cuales acceden a plata que creían tener resguardada y segura. Incluso, llegan a tomar a sus familiares y ellos no se dan por enterados.

Ahora bien, de acuerdo con lo dicho por víctima del robo de la cuenta de WhatsApp a Citytv, una vez que el estafador se ganó su confianza con toda la información que le dio, empezó a seguir las instrucciones que le daba, entre las que se encontraba la entrega de un código que le llegó como mensaje de texto. De esta manera, el victimario tomó el control del dispositivo.

“Me dio cierta confianza el hecho de que me dijeran que no podemos tener dos dispositivos con la misma cuenta. Usted tiene un celular de tal marca, Samsung, y otro Xiaomi. No sé si por coincidencia pudieron hacer eso y me dio cierta confianza que yo le seguí las instrucciones que me daba“, le contó a ese medio.

Ya con el control del celular, los estafadores crearon dos listas de difusión, cada una con 250 contactos diferentes. Posteriormente, empezaron a enviarles mensajes a todos, haciéndose pasar por la víctima para pedirles dinero y prometiéndoles que les pagaría el mismo día.

Los delincuentes, manejando un tono cordial y cercano, mientras se hacían pasar por el hombre al cual timaron, pedían sumas que rondaban entre 280.000 y 320.000 pesos. De esta manera, lograron hacerse con un botín cercano a 1’000.000 de pesos.

