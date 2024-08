Cada vez más se conocen reacciones al nuevo video que apareció en el caso de Mauricio Leal, en el que se muestra al estilista agonizante junto a su madre. La grabación sería clave en el proceso contra Jhonier Leal, condenado por el doble homicidio del peluquero y su madre, Marleny Hernández.

Al respecto, Élmer Montaña, abogado de las víctimas, habló en Blu Radio y dio sus apreciaciones sobre esta nueva prueba. En primer lugar, negó tajantemente que le hayan informado sobre el video: “No, ese video no fue descubierto ni entregado por la Fiscalía a esta representación. Nosotros obtuvimos las pruebas que se presentaron en el juicio oral y público”.

Además, el jurista defendió a la Fiscalía en la emisora sobre su proceder en el caso: “A mi me produce una enorme cantidad de dudas. Hablé con el fiscal Burgos y me manifiesta de manera muy clara que ese video no estaba en el celular de Mauricio Leal. Ninguno de los investigadores había visto ese video, de manera que produce muchas dudas y no creo que los funcionarios de la Fiscalía hayan sido tan torpes de ocultar ese video porque no predica la inocencia de Jhonier Leal”.

También, Montaña dio detalles sobre lo que le produjo el video y cuál sería el motivo de destaparlo 3 años después del caso: “Jhonier Leal preparó la escena para desorientar la investigación y dar a entender que se trataba de un homicidio y suicidio cometido por Mauricio Leal. Las dudas que deja el video son enormes y tiene un objetivo de producir ruido y un manto de duda sobre el trabajo de la Fiscalía para una presión mediática”.

Finalmente, Montaña contó cómo fue el proceso para que se filtrara ese video y quién sería la persona que lo pudo haber filtrado a Noticias Caracol: “La abogada de Jhonier no refirió que presentaran denuncia penal por este hecho. También llama la atención que el celular se lo entregaron la semana pasada a Carlos Andrés, quien está detenido en Jamundí y le dio la autorización a Érika Sanguinetti, abogada que en el primer momento asesoró a Jhonier Leal y al hermano al mismo tiempo. Esto es muy extraño, tiene como objetivo desprestigiar a la Fiscalía y eso que yo cuestioné en muchos momentos al fiscal Burgos”.

