La revelación de un video inédito de Mauricio Leal antes de su muerte abrió dudas sobre el caso en el que el hermano del fallecido paga la condena más alta en la historia de Colombia.

El video mostró al estilista asesinado en medio de algunas frases en las que afirmó haberse lastimado a sí mismo con los cuchillos, además de que soltó frases como “nadie sabe lo de nadie”, entre otras. De ahí, hubo reacciones diversas.

Marcela Morales, productora ejecutiva del documental ‘Caín’, reveló en Noticias Caracol el material y se refirió a ese material probatorio que tuvo el ente acusador en contra del vallecaucano Jhonier Leal.

“Este video llega a nosotros por una fuente fiable[…] y lo sorprendente es que no se haya valorado por parte de la Fiscalía, ya que nosotros entendemos que este video está dentro del teléfono de Mauricio y ese teléfono aparece dentro de los registros de la Fiscalía como un análisis, como una prueba”, indicó.

Precisamente, al entender que esa grabación estaba en el teléfono celular encontrado a Mauricio Leal, expresó su extrañeza porque apenas salga a la luz este registro.

“Qué curioso que ese video no es valorado, como si esa prueba no fuera importante”, sentenció acerca de ese material del vallecaucano, asesinado junto a su madre.

Ana Julieth Velásquez, que fue abogada defensora de Jhonier Leal en el proceso, reconoció que sabía de esta grabación, la cual indicó que surgió en medio de la recolección de pruebas.

“La información me la exhibe la apoderada de víctimas del señor Jhonier Leal y lo que ella manifiesta es que le fue aportada por la Fiscalía General de la Nación, que le entregaron el teléfono por su condición de apoderada del señor Carlos Andrés (Leal)”, relató.

En medio de esa situación, la litigante abrió dudas, a modo de alarmas sobre el caso, al cuestionar la manera en la que procedió el ente acusador contra quien fuera su defendido.

“Esa prueba no es una prueba que esté aporrando la defensa, de modo que hoy hace más mella esta bandera que siempre ha usado esta defensora y es que hay falta de garantías. Es que hay algo raro acá, es que esto no es normal, es que no hubo nunca un juicio justo para Jhonier Leal”, sentenció.