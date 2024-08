Por: El Colombiano

Un giro extraño dio en las últimas horas el caso del estilista Mauricio Leal, quien, según la justicia, fue asesinado junto a su madre por su hermano Jhonier en la casa en la que vivían los tres en un lujoso condominio de La Calera.

EL COLOMBIANO, aliado de Pulzo, entrevistó a Erika Sanguinetti, exdefensora de Jhonier Leal, y la primera persona que vio el video en el que aparece Mauricio en sus últimos minutos de vida junto al cuerpo de su madre. La abogada cuenta que obtuvo los celulares de él y la mujer una vez la justicia ordenó regresar los aparatos al otro hermano de Mauricio, que está pagando una condena en la cárcel de Jamundí.

Increíblemente, Sanguinetti asegura que vio el video solo accediendo a la galería del teléfono luego de encenderlo. No estaba en la carpeta de eliminados y no tuvo que hacer ningún esfuerzo técnico para recuperarlo porque estaba allí a la vista de cualquier persona que lo tuviera en su poder. Era de hecho, el último material registrado en la carpeta de fotos del dispositivo.

¿Cuál es su impresión sobre ese video?

No sé cómo llegó este video a los medios entendiendo que fui la primera persona que obtuvo ese material una vez la justicia nos regresó los celulares. Pero en aras de no manipularlo se puso a disposición de una firma informática forense.

¿Hace cuánto tiempo conoció usted este video?

Hace unos días cuando me fueron entregados los celulares por parte de la fiscalía delegada del Tribunal.

¿Por qué el señor Carlos, hermano de Mauricio, pide los celulares?

Él no los pide. La señora juez que llevó el proceso dio la orden de que se le entregaran los celulares a él, que es la víctima directa.

Pero hay una carta que él escribe de su puño y letra en donde le pide a la Fiscalía que le entreguen los celulares…

Sí, pero esto se da en razón a la orden previa que dio el juzgado. El juzgado dio la orden de que se los entregaran a él y él dio la orden de que me los entregaran a mi porque se encuentra privado de la libertad, y al estar privado de la libertad pues no puede recibir físicamente los celulares.

¿Es cierto que él quería los celulares para venderlos?

No podría indicarle esa situación.

Cuando usted encuentra este video, ¿lo hace en el celular de Mauricio o de la señora Marleny?

En el celular de Mauricio.

¿Usted encuentra el video en los archivos del celular?

En la galería de fotos. Evidentemente se podía ver a simple vista.

Es decir, usted no tuvo que hacer ningún peritaje para encontrar el video, sino que lo encontró encendido el celular…

Así es. El peritaje fue a posterioridad. Al ver este video contratamos al doctor Cancino para comentarle lo que estaba pasando y que pudiera birndarme algún apoyo jurídico de lo que estaba pasando.

¿El video estaba en la carpeta de eliminados o en la galería?

En la galería. Era el último video, no había sido eliminado.

¿Qué opina de que la Fiscalía no hubiera descubierto nunca esta prueba fundamental durante el juicio?

No sé con exactitud cuál fue la razón de que no se hubiese hecho público. Evidentemente es un material que debió haber hecho parte del juicio porque lo que siempre se busca es la verdad verdadera. Mi cliente tenía derecho de acceder a esta prueba. No sabemos la razón de por qué no fue expuesta esta evidencia, además porque se podían palpar los últimos minutos de vida del señor Mauricio y su señora madre.

¿El descubrimiento de este video para usted cambia su convicción sobre el caso?

Yo creo que no soy la persona idónea en estos momentos sobre la convicción toda vez que el proceso está en guarda de la Fiscalía. La Fiscalía tendrá que entregar explicaciones de esta situación. Nosotros simplemente lo que queríamos es que la verdad se mostrara.

¿Usted por qué renunció a defender a Jhonier Leal?

Nos hicimos a un lado porque vimos que él debía contratar una firma que se encargara del caso penal. Yo no soy penalista, mis delegaciones son en otras áreas.

¿Usted es la primera persona que encuentra el video?

Sí.

¿Y cuando usted lo encuentra qué piensa y qué hace?

Fue bastante impactante. Como persona realmente fue un choque ver las imágenes porque son sensibles. Yo fui asesora del señor Mauricio en vida. Hay una parte humana y fue muy devastador ver las imágenes. En razón a la profesión consideramos pertinente que estos videos pasaran por un análisis forense.

¿Usted denunció a la Fiscalía el hallazgo del video cuando lo vio?

No, porque lo primero que se hizo fue ponerlos en cadena de custodia para un peritaje con una firma.

Hay dos videos. Uno de 21 segundos y uno de 47 segundos que parece ser el video completo en donde Mauricio parece preguntar a otra persona: ¿qué hago, ya? ¿Usted cuál video vio?

En efecto el video original de 47 segundos.

¿Y tiene alguna sospecha sobre quién editó el video?

No.

¿Cree que hay alguna irregularidad de parte de la Fiscalía?

No me compete dar esa respuesta.

