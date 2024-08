El caso de Mauricio Leal sigue dando de qué hablar después de todo el escándalo por el video filtrado por Noticias Caracol y Focus Noticias en el que se ve los últimos minutos con vida al estilista y hablándole a alguien, quien al parecer lo estaba grabando.

En ese sentido, muchas dudas surgieron por el trabajo de la Fiscalía en todo este proceso y por qué no se tuvo en cuenta el video en el juicio. Al respecto, la Procuraduría adelantó un informe que se complementa con lo dicho por el investigador del CTI que tenía a cargo la custodia y análisis de todos esos elementos de prueba.

Lo primero que habria dicho el investigador es que, efectivamente, al revisar toda la evidencia y los reportes de la extracción hecha al celular de Mauricio Leal “no se percató” de la existencia del video, pese a que sí estaba enumerado e identificado en el inventario de las pruebas.

“En respuesta al requerimiento de la presente orden a policía judicial, aclaró que los dos videos publicados por los medios Noticias Caracol y Focus Noticias no fueron detectados durante la labor de análisis realizada al reporte en PDF de la extracción del celular de Mauricio Leal. Al no ser detectados, dichos videos no fueron presentados mediante informe de investigador de campo a los fiscales del caso”, dice el investigador, según indicó revista Semana.

Sin embargo, lo que deja claro el funcionario es que todo el material probatorio que se extrajo del celular de Mauricio Leal fue legalizado ante los jueces y por eso se descarta ocultamiento de prueba, pues supuestamente hubo falta de rigurosidad de la defensa al analizar las evidencias que quedaron a su disposición, de acuerdo con la revista.

Así las cosas, se sabe que el video estaba entre los elementos de prueba, pero no en los informes que se entregaron al fiscal del caso y para el juicio contra Jhonier Leal, todo por una hipotética decisión de la defensa.

De hecho, para el abogado de las víctimas, Élmer Montaña, el fiscal o las partes no están en la obligación de utilizar todas las pruebas que se recauden en la etapa de indagación.

“Si la Fiscalía no uso esos videos por la razón que sea, no afecta para nada el proceso penal, porque la Fiscalía tiene la facultad de usar los elementos de prueba que considere necesarios para demostrar su teoría del caso. Por lo tanto, no usar determinados elementos de prueba para nada afecta a la defensa, ni al proceso”, indicó el jurista en el citado medio.

