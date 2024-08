Por: Focus Noticias

Luego que Focus Noticias revelará en exclusiva el video de 47 segundos en el caso por el asesinato del famoso estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, ocurrido el 21 de noviembre de 2021, se siguen conociendo reacciones a este video, que muestra a Leal en sus últimos momentos de vida, debilitado y ensangrentado, junto al cadáver de su madre en su mansión ubicada en La Calera, Cundinamarca.

Mauricio Leal, conocido en el mundo de la moda como “el niño genio de la peluquería colombiana”, en una grabación realizada a las 6:41 de la mañana del lunes 22 de noviembre de 2021, se escucha diciendo con voz entrecortada:

“Hola a todas. Perdóname, no puedo más, nadie sabe lo de nadie… Miren acabo… Me acabo de enterrar cuchillos y a mi mamá también… Ya ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yaaa?”

Focus Noticias entrevistó a Liderman Muñoz primo de Mauricio Leal y quien por años trabajó en la exclusiva peluquería al norte de Bogotá.

Liderman primo de Mauricio y Jhonier Leal contó como fueron los inicios en el oficio de la peluquería de los hermanos Leal, reveló detalles de las relaciones familiares.

Muñoz quien también es cercano a Carlos Andrés Hernández, el medio hermano de Mauricio que está preso pagando una condena por un caso de violación, contó en la entrevista que Carlos era muy insistente en conocer los bienes que tenía su hermano, que preguntaba por la casa, los vehículos, los ingresos por la peluquería.

También reveló que Marleny en los últimos meses dejó de visitarlo en la cárcel.

Liderman Muñoz contó sobre la situación financiera de Jhonier Leal y su esposa. Además, mencionó sobre quienes tiene dudas y considera pueden estar implicados en el doble asesinato, y las incoherencias en los testimonios de Jair Ruiz , conductor de Mauricio y la presunta manipulación de la escena del crimen, en la mansión de Arboleto en La Calera, a la cual ingresó junto a otros familiares y narró cómo estaban los cuerpos sobre la cama de Mauricio.

En un video Liderman sale junto a su primo Mauricio Leal en las instalaciones de una sede nueva de la peluquería en Chía, donde se ve al estilista emocionado con este nuevo proyecto. Y otro video donde se ve el ataúd y la despedida del cuerpo por parte de sus familiares, amigos y trabajadores.

Frente a la pregunta de si cree que Jhonier Leal asesinó a su hermano Mauricio afirmó que sí, pero cree que no lo hizo solo:

“Jhonier solo no lo hizo, creo que hubo una más persona allí, yo sospecho de varias personas, la familia sospecha de otras personas… uno es la reacción de Esteban Hernández hijo de Carlos Andrés, cuando vio los cuerpos sin vida, sospecho de Jair, no estoy diciendo que él fue, pero me dijo antes algo diferente, que había subido antes hacia las 12 y luego dice que solo subió a las 2…”, Jhonier, durante el entierro y los días posteriores fue muy frío”: Liderman Muñoz

El también estilista contó un episodio familiar donde Esteban habría dicho que: “Cuando la familia se diera cuenta quien había mata mi tía y mi primo la familia se iba a dividir”, se hablaba que había una mano dura, “todos teníamos la duda porque a Mauricio y mi tía le pasó esto y Jhonier que también estaba en la casa, no le pasó nada.

Sobre Jair Ruíz, Muñoz dijo que este era más amigo de Jhonier que de Mauricio, lo apoyaba mucho, el conductor era el encargado de transportar a Marleny Hernández y sus dudas porque Jhonier tenía que llamar a Jair para que lo acompañara a la Calera el día de la muerte si todos los días subía solo,

El video fue descubierto recientemente tras la solicitud de Carlos Hernández, hermano de Mauricio Leal, al fiscal Mario Andrés Burgos. En una carta fechada el 17 de julio de 2024, Hernández, quien actualmente se encuentra detenido en la cárcel de Jamundí, Valle del Cauca, pidió la entrega de los teléfonos celulares de su hermano y de su madre. Dicha solicitud incluía la autorización para que los equipos fueran entregados a la abogada Erika Sanguinetti.

