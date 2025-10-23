Consternación y dolor se viven en el municipio de Sasaima, Cundinamarca, tras el asesinato de Yorvis Steven Rojas Salcedo, de 28 años, y Karen Tatiana Mahecha Gaitán, de 25. La pareja fue atacada a disparos en la noche del martes, en un hecho que ha dejado en shock a toda la comunidad por la violencia y el misterio que rodean el caso.

De acuerdo con las primeras versiones, los jóvenes se encontraban conversando en el sector conocido como Las Orjuelas, en la vereda La Granja, una zona rural tranquila donde ambos habían vivido gran parte de su vida. Testigos relataron que un hombre encapuchado se acercó sigilosamente al lugar y, sin mediar palabra, disparó varias veces contra ellos.

Según Q’hubo Bogotá, el sonido de los tiros quebró el silencio de la noche, alrededor de las 8:30 p. m.. Los dos jóvenes murieron en el sitio tras recibir varios impactos, principalmente en la cabeza. El agresor, según versiones de vecinos, huyó corriendo hacia una zona boscosa y aún no ha sido identificado.

Las autoridades locales y la Policía de Cundinamarca adelantan las investigaciones para determinar los móviles del crimen, que por ahora no tienen una hipótesis clara. En el lugar de los hechos se realizó una inspección técnica y se recopilaron elementos probatorios que podrían conducir al responsable.

Familiares y amigos de las víctimas expresaron su dolor e indignación en redes sociales, recordando a Yorvis y Karen como personas alegres, trabajadoras y muy queridas por la comunidad.

“Descansa en paz, Yorvis. Dejas un enorme vacío en tus hermanos y en toda tu familia. Triste ver cómo acaban con la vida de los demás así, porque sí”, escribió uno de sus allegados en una publicación.

Mientras avanza la investigación, los habitantes de Sasaima piden justicia y resultados ante un hecho que ha empañado la tranquilidad de este municipio del occidente de Cundinamarca.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

