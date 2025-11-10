La precandidatura presidencial de Miguel Uribe Londoño ha desatado una fisura en el Centro Democrático, al cuestionar abiertamente el método para seleccionar al aspirante único que representará al uribismo. La disputa se centra en la metodología de medición de la intención de voto entre los cinco contendientes, un proceso que, según Uribe Londoño, adolece de serias fallas de inclusión y confiabilidad, poniendo en riesgo la legitimidad del candidato elegido.

Esta vez, la crítica del precandidato se dirigió al uso de encuestas digitales, mencionando específicamente a la firma Atlas Intel, cuya participación fue rechazada. Uribe Londoño argumentó que este tipo de medición excluye a una porción significativa de la población sin acceso a Internet o a un teléfono, minando la representatividad del ejercicio. Peor aún, el precandidato sembró dudas sobre la seguridad y auditabilidad de estos sondeos, sugiriendo que: “puede ser contestada por cualquiera, en cualquier computador, varias veces, es posible, desde cualquier país”, lo que socava la transparencia del proceso interno, según palabras del Uribe a Caracol Radio.

Este planteamiento, como era de esperarse, causó una nueva tensión entre Miguel Uribe y María Fernanda Cabal, quienes ya han tenido algunas diferencias debido a la publicación de unas cartas por parte del padre del fallecido senador, en las que expuso disputas entre los precandidatos que participarán en la consulta interna.

Precisamente, María Fernanda Cabal también fue entrevistada por ese medio de comunicación para conocer sus respuestas frente a lo que viene aconteciendo dentro del partido, pero llamó la atención lo que respondió frente a la pregunta sobre si Miguel Uribe Londoño está destruyendo al Centro Democrático.

“Yo no podría señalar que él está destruyendo al Centro Democrático como tal. Esto no debería ser una discusión pública, pero su campaña la volvió pública para generar lo que lograron. Lograron que Atlas dijera que no se arriesgaba a tener cuestionada su reputación, pero que no crean que nosotros vamos a permitir que siga así. ¿Qué siento yo?, que él, Miguel, es más un instrumento que un actor directo. Es un instrumento de quienes pretenden que el partido no ponga presidente, que nos diluyan y terminemos entregándole la bandera a un tercero”.

De esta forma, quedó en evidencia que, aunque lo nieguen, dentro del Centro Democrático, persisten opiniones e intereses muy variados, que producen división y dudas sobre lo que vendrá para las elecciones de 2026 y lo que tendrá para ofrecer este partido a los colombianos en las urnas.

