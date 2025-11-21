El Centro Democrático busca aclarar su panorama presidencial antes de que cierre el año 2026, luego de que Paola Holguín, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal presentaran una iniciativa para acelerar la definición del aspirante del partido. Este impulso retoma un proceso marcado por desacuerdos internos y el fallido anuncio previsto para noviembre de 2025.

La propuesta presentada a Álvaro Uribe Vélez contempla dos encuestas internacionales como mecanismo para destrabar la discusión interna. Las precandidatas plantearon que este método daría garantías y evitaría presiones, un punto que afectó el intento anterior tras el retiro de la firma Atlas Intel. Así las cosas, la idea es mantener bajo reserva los nombres de las empresas encuestadoras para impedir intervenciones externas.

La fecha tentativamente sugerida para el anuncio estaría entre el 10 y el 14 de diciembre de 2025. Este plazo permitiría que los aspirantes, bien sean Paola Holguín, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal o Miguel Uribe Londoño, que no sean escogidos, consideren un lugar en la lista al Senado, lo que ampliaría el margen de maniobra dentro del partido, además de buscar disminuir tensiones y preparar el camino hacia la campaña legislativa.

En medio de los rumores sobre la viabilidad de este plan, Gabriel Vallejo —presidente del Centro Democrático— confirmó que el partido mantiene firme el objetivo de anunciar a sus aspirantes presidenciales antes del 15 de diciembre de 2025. A través de su cuenta de X, Vallejo insistió en que la organización interna avanza y que el partido seguirá consolidando la estrategia para competir en las elecciones de 2026.

Vallejo también subrayó la meta de fortalecer la presencia del partido en las regiones, con el fin de exponer ante la ciudadanía las apuestas programáticas. “El Centro Democrático está preparando todo para escoger su(s) candidato(s) presidencial(es) antes del 15 de diciembre de 2025. Continuamos recorriendo a Colombia, explicándole a nuestros compatriotas como vamos a reconstruir el país después del desastre neocomunista”, afirmó.

El @CeDemocratico está preparando todo para escoger su(s) candidato(s) presidencial(es) antes del 15 de diciembre de 2025. Continuamos recorriendo a Colombia, explicándole a nuestros compatriotas como vamos a reconstruir el país después del desastre neocomunista. — Gabriel Vallejo Chujfi (@GabrielJVallejo) November 21, 2025

