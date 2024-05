Carolina Soto, la presentadora del matutino de Caracol Televisión, es la imagen de la portada de la revista de entretenimiento que celebra el mes de las madres, acompañada por sus hijos, Valentino y Violetta.

(Vea también: ¿Carolina Soto se estaría separando de su esposo? La presentadora reveló la verdad)

En entrevista con el medio de comunicación, la presentadora caleña contó:

“Hay una historia con Valentino que me dejó marcada. Estaba jugando en el colegio con canicas y se llevó una a la boca, la tragó y se fue directo. Yo estaba en casa, preparándome para ir al programa, cuando me llamaron del colegio para decirme que Valentino se había tragado una canica. Casi me desmayo. Por suerte, la canica no se atascó, pero me tocó salir corriendo con la cara a medio maquillar y el pelo todavía mojado”, contó Soto.