Este miércoles 8 de mayo, el programa ‘Mañanas Blu 10:30’ de Blu Radio, conducido por Camila Zuluaga y el periodista Sebastián Nohra, entrevistaron al director de la Dian para abordar la polémica relacionada con los recaudos y las proyecciones fiscales a mediano plazo.

Director de la DIAN ofendió a periodista de Blu Radio, Sebastián Nohra

El funcionario explicó que tanto el marco fiscal de mediano plazo del 2023 como el presupuesto general de la Nación de 2024, presentados al Congreso, “son claros” en cuanto a que se “requiere una ley del Congreso que aún no ha pasado para lograr recaudo por arbitraje”.

En medio de la conversación, Reyes se molestó con Nohra y le comentó:

“La trampa que no voy a caer es que esos amigos suyos quién sabe qué tan buena información le dan. No vamos a caer en la trampa que ellos quieren que caiga, de proyectar una serie de peleas interiores al sector Hacienda que no me parece”.

Nohra le contestó: “Entiendo que usted tiene que hacer para una defensa de su sector, pero me parece una falta de respeto que usted plantee esto como periodismo de chisme o rosa, cuando no es así”.

Luego, dijo Zuluaga: “Es la forma cómo se relaciona el doctor Reyes, usted nos hace unas observaciones un poco irrespetuosas que es el lenguaje que ha utilizado cuando llegó a la cartera”.

Nohra indicó: “No hablemos de pelea, hablemos de posturas diferentes sobre los asuntos tributarios entre Hacienda y la Dian, eso en todos los gobiernos se puede dar y usted sabe que la tiene, mucha gente lo sabe y no está mal. Esto no es periodismo del corazón son visiones diferentes entre estas entidades. No es periodismo de corazón y me parece que lo que usted está haciendo es desagradable”.

Reyes le contestó: “¿Usted le parece mal el periodismo de corazón y el periodismo de entretenimiento?”

De inmediato Nohra le respondió: “Es que yo no soy un periodista del corazón, doctor Reyes, aquí hacemos periodismo de investigación”.

“Pero, no es algo malo, ser periodista del corazón”, le dijo el funcionario.

“Sí, es malo, porque no soy un periodista del corazón”, comentó el periodista.

Para que no trascendiera el tema, Zuluaga intervinó: “No se enganche con Reyes por eso, porque lo que no se debe buscar es el irrespeto entre las dos partes”.

“De acuerdo”, dijo Reyes.

