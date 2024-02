Por: Q'HUBO MEDELLÍN

El periódico popular más leído de Medellín y Antioquia. Visitar sitio

El puesto de director en la Dian no es tarea sencilla y no es secreto que muchas personas no quedan muy contentas con las exigencias económicas que deben cumplir ante este ente. Sin embargo, el actual director de la entidad se ha sabido ganar el cariño de los colombianos.

¿Cómo? A través de videos que se han vuelto virales las redes sociales, porque Luis Carlos Reyes en vez de molestarse ante las ocurrencias de ciertas personas, se toma el tiempo de responder con seriedad y amabilidad.

Leer también: Nueva derrota: Medellín se durmió y Alianza aprovechó

Hace unos días estaba respondiendo preguntas sobre la declaración de renta por medio de Tiktok y un usuario le preguntó: “Señor director, ¿me puede decir cómo me le declaro a mi amiga?”.

#Video #Viral ♬ sonido original – viveelmeta.com @viveelmeta 🎥 Director de la DIAN explica cómo declarársele a una amiga🙈 De manera jocosa, el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, le respondió a un usuario de Tik Tok que quiso ‘tomarle del pelo’. El cibernauta le preguntó cómo se le declaraba a su amiga y, ‘ni corto ni perezoso’, Reyes le respondió: “es el mismo principio que con la DIAN, lo mejor para todos es que sea sincero a la primera”. El video ha causado tal impacto, que tiene más de 20 mil reacciones y supera los mil comentarios en esa red social. #DIAN

Con la respuesta, se vio el ingenio de Reyes, pues usó un juego de palabras al aprovechar la doble acepción de la palabra jurídica.

En las últimas horas logró hacerse viral con un video muy corto, pero que ya supera los 2 millones de visualizaciones porque le preguntaron: “¿Si tengo dos cirugías plásticas puedo declarar como persona natural?”.

“Si eres abogada serías una jurídica (otra forma de decir abogada). Entonces hizo un juego palabras. Persona jurídica”, “persona jurídica se llama a empresas, pero él jugando con su pregunta le dijo que si es abogada puede declarar como persona jurídica”, “al ser abogada, dice que sería persona jurídica”, explicaron algunos usuarios de la red social.

También le puede interesar: El platal que pagaría Karol G como invitada a la MET Gala 2024

Lo que más le impacta a la gente es que el director de la Dian no titubea, no hace gestos, no se ríe leyendo las preguntas y siempre conserva seriedad y amabilidad.

Solo hay un video en el que su reacción se basa en gestos sin decir una palabra, donde fue más expresivo.

Ahí replicó a un influenciador llamado Rubigol, quien en medio de muchas vulgaridades explicó cómo funciona la facturación electrónica en Colombia y dejó algunas críticas.

(Vea también: Dian advierte sobre una nueva modalidad de estafa que podría hacerlo perder un dineral)

El hecho es que con su autenticidad, el director de la Dian ha logrado ganarse el cariño de muchos colombianos, quienes le dejan comentarios como los siguientes:

“Jajaja, lo queremos muchos Mr. taxes (señor impuestos)”, “Señor de la Dian, ¿en dónde reviso las fechas para declararle mi amor?”, “Todos queremos al señor de la Dian”, “Doctor, ¿cómo se le declaró a su esposa?”, “Amo su humor tributario”, “Es la persona más chistosa de Colombia sin intención”.

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.