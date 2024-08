Por: LA CHISMOSA

Carolina Soto siempre se ha caracterizado por su sinceridad y buen humor. La famosa siempre hace reír a sus seguidores con sus historias curiosas, y un reciente relato no fue la excepción.

La presentadora de ‘Día a día’ les comentó a sus fanáticos de Instagram que ella y su familia decidieron pasar el domingo en el Parque de la 93. Soto se alistó desde temprano para almorzar con su esposo e hijos, y luego reapareció en redes, desde su apartamento, para contarles a todos acerca de su jornada.

Aseguró que habían almorzado, incluso con sus dos mascotas, y que caminando por la zona se encontraron con una seguidora. Pero eso no fue todo. Dentro de su relato afirmó que había “levantado extranjero”.

“Cuando estábamos en el restaurante, mi esposo se fue a llevar a los niños al baño, y yo les dije que los esperaba afuera con las perras. En el parque se me acerca un extranjero, que no sé de dónde era porque no le descubrí el acento, y me dice: ‘Hola, estás muy ‘nice’’”, comenzó diciendo la presentadora.

Carolina afirmó que ella quedó sin palabras y este hombre continuó hablando solo. “Dijo: ‘Lo que pasa es que apenas llegué al país y no conozco gente’. No había terminado de hablar cuando yo le dije que mi esposo ya no demoraba en llegar. Él solo se despidió y se fue”.

Carolina Soto cambió ‘Día a día’ por Europa

Recientemente, muchos televidentes preguntaron por la famosa ya que estuvo un tiempo largo por fuera del magazín de Caracol. ¿La razón? Estuvo de vacaciones por Europa con su familia.

La presentadora pasó por España, Francia, Grecia, Inglaterra y más. “El día que entendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar”, fue uno de los tantos mensajes que posteó durante sus días descanso.

