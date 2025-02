Carolina Cruz es una de las presentadoras más admiradas del país, especialmente por las mujeres, quienes la ven como una excelente madre y una gran profesional. Precisamente por eso, su podcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’ es uno de los más escuchados.

Cada vez que la modelo y empresaria publica un nuevo capítulo, sus seguidores lo consumen porque saben que podrán ver una faceta más profunda, emocional e inspiradora de ella. El último episodio que compartió no fue la excepción.

En esta oportunidad, Carolina tituló el episodio con una sola palabra: ‘Merecimiento’. En él, aprovechó para abordar un cuestionamiento que aqueja a muchas personas: ser “merecedor” de las cosas buenas que le ocurren. Para ello, quiso abrir su corazón y compartir, desde su experiencia, cómo se ha sentido en diferentes momentos de la vida respecto a lo maravilloso que le sucede.

La presentadora de Día a Día comienza su último podcast hablando sobre lo difícil que les resulta a las mujeres aceptar el merecimiento después de haber estado casadas, haberse separado y ser mamás.

Luego, relata cómo pasó su fin de semana, pues menciona que sacó tiempo para ella, para estar tranquila en casa viendo series y películas sola, ya que sus hijos estuvieron con el papá, Lincoln Palomeque.

A raíz de esto, menciona que vio algunas series y películas que le “llegaron al alma”, lo que la hizo reflexionar sobre la vida, basándose en los aprendizajes que le dejaron. Fue entonces cuando abrió su corazón y reveló cómo reconoció que es merecedora de cada una de las cosas maravillosas que le ocurren.

En el mismo capítulo, la mamá de Matías y Salvador hace referencia a una serie que la hizo cuestionarse sobre el matrimonio y si en algún momento se casaría, tema sobre el cual le preguntan con frecuencia en sus redes sociales, especialmente ahora que la ven muy feliz y enamorada de su novio, Jamil Farah.

“Yo no me casé, nunca me casé, pero sí tuve una relación muy larga. Compartí mucho tiempo con el papá de mis hijos, y esa pregunta también es muy recurrente en mis redes sociales. La gente me pregunta: ‘Caro, ¿por qué nunca te casaste?’ Y no sé. En algún momento de mi vida dije ‘me quiero casar’ y luego dije ‘no me quiero casar’”, comentó.