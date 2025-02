Por: Caracol Televisión

Carolina Cruz es una de las mujeres más bellas del país, siempre ha recibido halagos y comentarios positivos debido a su apariencia, especialmente durante sus vacaciones, en las que presumió el impresionante cuerpo que ha conseguido con ejercicio.

La presentadora, originaria de Tuluá, es una apasionada por la actividad física y gracias a esto ha conseguido grandes resultados, de hecho, casi todos los días sube contenido de su formato Caro Cruz, sin excusas, en donde enseña algunas rutinas.

Previamente, en su podcast ‘Mi Mundo, mis huellas’, se sinceró acerca de sus cirugías y mencionó que hay algunas que se realizo de forma innecesaria, especialmente se arrepiente de la que se realizó en la nariz: “tenía solo 19 años” dijo, y explicó que se la recomendaron porque tenía un pequeño bulto y el tabique desviado, por ende, era estética y funcional.

Carolina Cruz modificó su nariz

Por medio de sus redes sociales seguidores de la persona encontraron un video en el que le están haciendo una serie de tratamientos de belleza, allí explica que se sometió a un tratamiento capilar de revitalización porque estaba perdiendo cabello de vez en cuando.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es el procedimiento estético al que se sometió, pues contó que la mujer la sorprendió con un cambio repentino que le ayudó a cambiar la apariencia de la punta de su nariz con ácido hialurónico: “me hice un retoque pequeñito aquí en la punta”, explicó.

En el caso de Cruz lo que se realizó fue una rinomodelación en la que solo se modificó la dirección de la punta, “estoy en shock, aterrada, no me imaginé que iba a cambiar de una manera tan positiva la punta de la nariz. Yo siempre estuve satisfecha con mi nariz, pero no me imaginé que con eso todo fuera a alterarse de una forma tan positiva”.

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos usuarios de Internet resaltan la belleza de la exreina:

“Ella es preciosa, qué más preciosa se va a poner ❤️”, “Hermosa Carolina Cruz y con ese toque que le dio la doctora quedó más bella”, “Así es, cambios muy sutiles sin que pierdan su rostro”, “Como sea Carolina Cruz es hermosa”, dicen algunos.

