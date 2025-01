Carolina Cruz es una de las modelos y presentadoras más reconocidas en Colombia, pues por su larga trayectoria en medios de comunicación, su belleza y ahora por su aparición en ‘Día a Día’ se ha vuelto una referente para muchas personas en el país.

Eso lo sabe ella y por eso es que utiliza sus redes sociales para ir comentando lo que le pasa en el día a día, tanto lo bueno como lo que no es tan fácil de manejar.

De hecho, en las últimas horas justamente le ocurrió una situación complicada que todavía no tiene solución, ya que pidió un domicilio en una reconocida aplicación, pero sus productos nunca fueron entregados y perdió un dineral.

Qué le pasó a Carolina Cruz

A través de las historias en sus redes sociales, más específicamente en su cuenta de Instagram, la modelo colombiana compartió dos capturas de pantalla asegurando que la habían robado, ya que los productos que adquirió por la aplicación nunca fueron entregados por parte del domiciliario.

Al parecer, el domiciliario sí recogió los productos y se acercó al lugar de residencia de la presentadora, pero lo que hizo fue tomar la foto de la edificación como si hubiera entregado la bolsa y en ese instante arrancó y nunca los dejó, por lo que Carolina lo consideró como un robo.

Lo grave de la situación es que el pedido no era de una hamburguesa o una ensalada, que es lo que se suele pedir por estas aplicaciones, sino de unos productos mucho más costosos que sumaban casi 2’000.000 de pesos, según compartió en las capturas de pantalla.

Lo cierto es que hasta ahora la aplicación no se ha manifestado por esta situación, pero se espera que lo haga pronto porque es una gran suma de dinero y alguien tiene que responder por las pérdidas.

Qué hacer si no le llega su pedido en una aplicación de domicilios

Tenga en cuenta que si usted hace un pedido y este no llega porque el restaurante no lo sacó o el repartidor no lo entregó, debe reportarlo de inmediato en la aplicación para que le den una respuesta con la mayor prontitud del caso.

De hecho, en la mayoría de casos se hace el estudio respectivo y se le devuelve el dinero a su tarjeta o, en algunos casos, incluso como créditos para reutilizarlos en la misma plataforma.

